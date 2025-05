Claudia Yepes y su guerra de los mil días

Resume e infórmame rápido

Claudia Yepes Upegui me contesta en Jericó, Antioquia. “Hablemos después de las 6:00 p. m., que ahora estoy trabajando”. Tiene 53 años y administra varias parcelaciones. Lidia con propietarios, guardas de seguridad, mayordomos, empleados de oficios varios y contadores. Asegura que mantener la mente tan ocupada le evita rumiar 24 horas diarias la pregunta que la lacera desde el 4 de abril de 2022: ¿dónde está Andrés Camilo?

En la tarde de ese 4 de abril, Claudia estaba con un grupo del suroeste antioqueño conociendo el proyecto de Aerocafé, en Palestina, Caldas, cuando Nicolás, su hijo menor, la llamó a preguntarle: “­­¿Ma, usted sabe dónde está Camilo? Es que no aparece”. “Sentí dos puñaladas en el corazón”.

Dos semanas después, Claudia cumplió 50 años. “Íbamos a celebrar el 18 de abril, pero no hubo cómo. Se acabaron las celebraciones en esta casa”.

La Guerra de los Mil Días terminó en 1902 luego de 1.130 días de cruentos combates. Este domingo, Día de la Madre, Claudia Yepes sumará 1.130 días anhelando una tregua para su incertidumbre. En enero de 2022, con 26 años recién cumplidos, el ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes empezó a trabajar con WSP, contratista de EPM, en San Andrés de Cuerquia, en el proyecto Hidroituango. Según Claudia, Andrés Camilo descubrió desorden en los inventarios de compras. “Enredos de plata”. Por eso teme que la desaparición de su hijo tenga relación con su trabajo, pero no descarta ninguna hipótesis: “En Rionegro detuvieron a El Paisa y él dijo que la mañana de la desaparición vio a Huevito y a Juancito trabados, borrachos y con plata. El Paisa les preguntó por mi hijo y ellos dijeron que los gallinazos darían información”.

Huevito es José Fernando Chavarría Ramírez y Juancito es Juan Fernando Tapias Guzmán. La Fiscalía los capturó meses después y los señaló de pertenecer a la banda criminal El Mesa. Entre enero y abril de 2025 ambos quedaron en libertad. “Dicen que no hay suficientes pruebas. El 20 de mayo le leen sentencia absolutoria a Juancito”.

Otra testigo, Sandra Vanesa Posada Goez, declaró que la noche de la desaparición estaba junto a Juancito y que eran campaneros. “Una banda había decidido atracar y secuestrar a mi hijo y a otra persona porque necesitaban plata. La función de Vanesa era avisar si venía la policía. Ella vio que montaron a un hombre a un carro, pero dice que no imaginó lo que estaba pasando. Si nos atenemos a su versión, entonces mi hijo estuvo vivo al menos 15 o 20 días más”.

Claudia me explica eso e inmediatamente corrige: “Claro que yo sigo teniendo la esperanza de que sigue vivo. Puede ser una locura, pero todos los días lo espero. Me da miedo que me llamen a decir que encontraron los huesitos y van para Medicina Legal a confrontar el ADN”.

Por ahora, Claudia distrae sus días entre el trabajo y el apoyo amoroso de su familia, su refugio ante la impunidad y el abandono gubernamental. Su ritual consiste en publicar a diario en Facebook y Twitter (X) alguna foto de su hijo con la pregunta: “¿Dónde está Andrés Camilo?” Un vacío que la une con 41.691 personas registradas como buscadoras en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.