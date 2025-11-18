Logo El Espectador
Desmemoria sobre los otros desaparecidos del Ruiz

Adriana Villegas Botero
18 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Sin cuerpos no hay sepelios. Desaparecieron para sus familias y para el relato oficial sobre esta tragedia”: Adriana Villegas Botero
Foto: Santiago Ramírez.

Hace 40 años, luego de la erupción del volcán nevado del Ruiz, La Patria, el diario de Manizales, se empezó a llenar de fotos de desaparecidos en la noche del 13 de noviembre de 1985. Personas de Chinchiná y de veredas de Villamaría y Neira, así como viajeros en la vía Manizales-Pereira.

“Gonzalo León Giraldo salió de Pereira el miércoles a las 9:00 p.m. con destino a Manizales en una tractomula de propiedad de Cementos Caldas pero no llegó a su casa. La última noticia que se tuvo de él fue que pasó por Chinchiná a las 10:30 p.m., lo que hace suponer que fue una de las víctimas de la tragedia. Por esto sus familiares piden...

Periodista, abogada y doctora en literatura. Autora de los libros ‘El oído miope’, ‘El lugar de todos los muertos’ y ‘Sakas’. Profesora en la Universidad de Manizales. Ha recibido tres veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
