El holocausto, el genocidio y la pose

En 2023, cuando se puso de moda la conversación sobre la sorprendente frecuencia con la que los hombres piensan en el Imperio Romano , imaginé que si me hubieran preguntado cuál es el hecho histórico recurrente en mi mente habría contestado que el holocausto judío. No habría dicho “la Segunda Guerra Mundial” porque no pienso en el Día D, ni en Pearl Harbor, ni en los nazis en el invierno ruso. A veces sí en Hiroshima, sobre...