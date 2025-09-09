No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El holocausto, el genocidio y la pose

Adriana Villegas Botero
09 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

En 2023, cuando se puso de moda la conversación sobre la sorprendente frecuencia con la que los hombres piensan en el Imperio Romano, imaginé que si me hubieran preguntado cuál es el hecho histórico recurrente en mi mente habría contestado que el holocausto judío. No habría dicho “la Segunda Guerra Mundial” porque no pienso en el Día D, ni en Pearl Harbor, ni en los nazis en el invierno ruso. A veces sí en Hiroshima, sobre...

Periodista, abogada y doctora en literatura. Autora de los libros ‘El oído miope’, ‘El lugar de todos los muertos’ y ‘Sakas’. Profesora en la Universidad de Manizales. Ha recibido tres veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
