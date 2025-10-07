La era del elogio de la mediocridad

Resume e infórmame rápido

Soy una profesora en guerra perdida contra los textos universitarios escritos por ChatGPT. “Acá no viene un robot a darles clase, así que hagan el favor de escribir reflexiones de su autoría”, les digo. “Entregar un artículo hecho por ChatGPT es como ganar una carrera atlética con dopaje”. No hay caso. Hace una década copiaban de Wikipedia. Ahora le piden al celular “haz tal cosa” y entregan sin leer las barbaridades que ChatGPT escribió por ellos.

Es una guerra perdida, pero la doy porque cómo no. Porque en todos los grupos hay estudiantes que se esfuerzan, que rehúyen al fraude, y porque algunos, al verse pillados, sienten vergüenza. Otros no, por supuesto. Hay profesores que sugieren cambiar la forma de evaluar. Me saldría buen negocio porque puedo calificar 30 exámenes en un rato, mientras que revisar 30 artículos me toma varios días. Pero educar no es (no debería ser) un negocio. Mi compromiso es ayudarles a escribir mejor y a construir pensamiento crítico, y la única forma que conozco, lenta pero confiable, es leyendo y escribiendo.

En el futuro muchos textos serán hechos con inteligencia artificial, me dicen. No sólo en el futuro: también en el presente. Pero no son esos textos fríos, esquemáticos, repetitivos, sin huella de gracia, sin sátira, sin humor, sin asombro, sin creatividad los que vale la pena leer. Quizás la IA ayude a leer mi radiografía de pulmón, pero no busco una columna de opinión hecha (o pulida) con ChatGPT.

Esas herramientas son un síntoma de algo más profundo: lo bien visto que está usar atajos y trampas que eviten esa cosa tan farragosa que es pensar. De El elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta hay resúmenes en El rincón del vago. Si algo caracteriza a esta época es el elogio de la mediocridad.

“Confirman que Juliana Guerrero se graduó sin pruebas Saber Pro: Esto se sabe de la viceministra de Juventud”. “Esteban Zabala, ex viceministro de Cultura, a juicio por supuesta falsificación de títulos”. “Carlos Felipe Córdoba hizo pregrado y doctorado en Derecho en dos años y medio”. “Le retiran título de abogado al senador Julián Bedoya por fraudulento”. “Inconsistencias entre el título que la congresista [María José Pizarro] ha dicho tener y lo que ha acreditado”.

Copio titulares sobre políticos con sed de diploma, más que de aprendizaje, para no abrir el capítulo de los plagios, que es más largo. Cada cuatro años algún candidato se apropia del programa de gobierno de un municipio lejano. El inventario de plagios es, en todo caso, más corto que el de la gente que firma sin leer: ese lo encabeza Simón Gaviria y ahí están los miles de estudiantes que entregan textos hechos por ChatGPT.

Este jueves nos levantaremos con la noticia del nuevo premio nobel de Literatura. De vez en cuando cae sobre un viejo conocido, pero la mayoría de las veces el nombre confirma lo mucho que falta por leer. “Hay que abolir los premios literarios” escribió en Asombro Tomás González, el escritor colombiano al que yo le daría todos. En un mundo que hace alarde de la mediocridad y el atajo, algunos premios recuerdan que queda gente a la que le interesa hurgar en qué es lo humano y que la lectura es un refugio de resistencia.

Este jueves muchos le preguntarán a ChatGPT quién es el nuevo Premio Nobel y la máquina hará la tarea de responder. Pero decir el nombre de un escritor es irrelevante: lo valioso es leer su obra.