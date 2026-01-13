Las rayas que faltan

Resume e infórmame rápido

“Invitar como ponente a la señora [María Corina] Machado ha sido cruzar la raya”. Eso escribió la novelista Laura Restrepo en la carta que envió al Hay Festival a mediados de diciembre, cuando anunció que no participaría en ese festival literario. Lo hizo dos semanas antes de que Donald Trump cruzara todas las rayas, desde las fronterizas hasta las del derecho internacional, y autorizara una invasión militar a Venezuela en la que intervinieron 150 aeronaves y fueron asesinados al menos 75 venezolanos y cubanos, en su mayoría militares. Violó las fronteras marítimas y terrestres para llevar ante un tribunal de Nueva York a Nicolás Maduro, luego de que este dictador tropical sumara 13 años de borrado sistemático de todas las rayas que fija la democracia. Trump tumbó a Maduro y, de paso, tachó el nombre de María Corina Machado como presidenta. “Sería muy difícil para ella ser la líder”, nos explicó con condescendencia el neodictador que aspira al Nobel de Paz.

Toda esta historia tiene muchas rayas. El traje a rayas que muchos soñaron ponerle a Maduro y ahora anhelan para Daniel Ortega en Nicaragua y para la dirigencia cubana, aunque el primero que lo merecería es Nayib Bukele, aliado de Trump; las rayas fronterizas que Estados Unidos cuida tan celosamente de los migrantes latinoamericanos y empobrecidos pero que, al mismo tiempo, se muestra tan dispuesto a violar si hay petróleo de por medio, y las rayas democráticas que establecen los mínimos en materia de derechos humanos, que el régimen venezolano desconoció de manera grave en los últimos años, con el silencio cómplice de muchos líderes de izquierda, de la misma manera en que ahora muchos líderes de derecha aplauden el autoritarismo que impone la Doctrina Donroe.

Hay, sin embargo, unas rayas de las que poco se habla: las rayas de cocaína que se meten los gringos por toneladas, y que, se supone, justifican el juicio contra Maduro como aliado del narcotráfico. Según la retórica republicana, la lucha contra el narcotráfico es el fin último tras la ejecución extrajudicial de al menos 115 personas que viajaban en 40 lanchas por el Caribe y el Pacífico y que fueron hundidas o explotadas en los últimos cuatro meses, y es la razón por la cual el presidente Gustavo Petro debe “cuidar su trasero”.

Narcolanchas, narcopresidentes, narcoguerrillas… el cuadro que garabatea el discurso estadounidense y que acá algunos repiten como disco rayado consiste en que ese país, poderoso, rico y armado, se ve sometido y amenazado por maléficos latinoamericanos que los obligan a envenenarse con drogas que ellos no quieren consumir. Se habla del Cartel de los Soles, como se ha hablado del Cartel de Medellín o el Cartel de Cali o el de Sinaloa, y la cárcel en la que está detenido Nicolás Maduro es la misma por la que han pasado Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara; y Adolfo Macías, alias Fito, el narco ecuatoriano detenido y extraditado en 2025. Ahí también estuvo Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, a quien Donald Trump indultó y liberó hace apenas unos días, sin razón distinta a “me da la gana”.

¿Y los capos gringos? ¿Los enlaces gringos? ¿Los carteles con nombres de ciudades gringas? Sobre esa mitad del negocio no he leído ni una sola raya.