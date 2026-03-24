Mathias, el horror y La Cordillera

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El escritor Jhonattan Arredondo Grisales tenía 12 años cuando se ennovió con Yésica Tobón Agudelo y aún recuerda el instante de ese fogonazo: iba para la biblioteca a hacer una tarea y la vio en uno de los salones del colegio Carlos Castro Saavedra, de Puerto Caldas, un corregimiento de Pereira contiguo a Cartago, a orillas del río La Vieja y del río Cauca. Fue en 2002.

Jhonattan estudiaba y trabajaba: empezó a los 10 años como caddie de tenis en el Club Campestre de Pereira y a los 18 ya era instructor. A los 19 ya era papá y a los 20 ya estaba separado. Yésica tenía 18 cuando se convirtió en la mamá de Mathias.

Mathias vivió con Jhonattan entre los siete y los 10 años y luego regresó con Yésica y sus nuevos hermanitos, Sofía y Esteban. Hace tres años se instalaron en Belén de Umbría, a hora y media de Pereira y de Manizales, en donde ella empezó a trabajar en un negocio de celulares. El año pasado, a sus 15 años y en noveno grado, Mathias consiguió novia: Mariana, una compañera de la Institución Educativa Juan Hurtado.

Las conversaciones telefónicas con su papá cambiaron: siguieron hablando del amado Atlético Nacional, de las historias sobre lobos que tanto le obsesionaban, del Hombre Araña, de Edgar Allan Poe y de la posibilidad de estudiar una carrera afín a las ciencias sociales, como lo hizo Jhonattan, pero el chico empezó a pedir consejos para enamorar a su novia. Quería detalles para hacerla sentir feliz con él.

El pasado miércoles 18 de marzo Mathias cumplía 16 años. Como su hermanita Sofía cumplía 10 años un día antes, la familia fue el martes a Sky Club, un balneario de Belén de Umbría. Estuvieron Yésica, sus hijos cumpleañeros, su hermano Jhon Edwin Tobón y la nueva pareja de Yésica, Jhon Alejandro Castrillón Arroyave, conocido como “El Mellizo”. También estuvo Mariana. Hubo piscina y risas y al final de la tarde regresaron a la casa. A las 7:30 p. m. ocurrió la tragedia.

A Jhonattan le contaron que llegaron dos sicarios en moto y patearon muchas veces la puerta de la casa hasta que entraron; que el hermano de Yésica se lanzó por un balcón; que Mathias le dijo a Mariana que se escondiera en el baño; que Yésica envolvió a Sofía en una cobija, le advirtió que se quedara callada y quieta y la puso en un rincón.

Los medios locales titularon “Masacre en el Eje Cafetero: hombres armados entraron a una casa y asesinaron a tres personas”, e identificaron a las víctimas como alias El Mellizo, de 24 años; Yésica Tobón, de 34; y un menor de 15 años.

Al parecer “El Mellizo” vendía droga y le habían dado 24 horas para abandonar el pueblo. Al parecer los sicarios trabajan para Mono Harris, del grupo armado La Cordillera. Al parecer hay una guerra territorial entre La Cordillera y el Clan del Golfo. Al parecer en este supuesto remanso de paz que es el Eje Cafetero los grupos armados organizados cometen crímenes casi todas las semanas.