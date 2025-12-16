Logo El Espectador
No se habla de Duque

Adriana Villegas Botero
16 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Si más de 100 colombianos creen que pueden ser presidentes es porque, si Duque pudo, cualquiera puede”: Adriana Villegas Botero.
Foto: EFE - Carlos Ortega

El gobierno de Iván Duque fue tan malo que la explicación para que ya no se hable de él podría ser que no hay casi nada rescatable para decir, o que hicimos un tácito pacto colectivo de salud mental para que el silencio borre ese tiempo de pesadilla.

Así como la pandemia luce remota, así también parecen los años de desgobierno del presidente-disc jockey: el que prometió hacer trizas el Acuerdo de Paz; el que habló ante la Unesco de los siete enanitos; el que se disfrazó de policía en el paro nacional de 2021,

Adriana Villegas Botero

Periodista, abogada y doctora en literatura. Autora de los libros ‘El oído miope’, ‘El lugar de todos los muertos’ y ‘Sakas’. Profesora en la Universidad de Manizales. Ha recibido tres veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
