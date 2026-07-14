Un periodista, un crimen, un narco y una curul

“Si matan a un periodista urge revisar qué investigó para identificar a sus asesinos”: Adriana Villegas Botero. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En 2002 Ferney Tapasco González, presidente de la Asamblea Departamental y del Partido Liberal en Caldas, ordenó el asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández. Pasaron 13 años para que las autoridades lo capturaran, pero desde el día del crimen entendí que si matan a un periodista urge revisar qué investigó para identificar a sus asesinos.

El sábado 6 de junio un chat me devolvió a esos años paracos. Sofía Jaramillo, directora de la Flip, nos escribió a los miembros del consejo directivo de la organización: “Con el corazón partido les informo que nuestro querido Cristian Herrera fue asesinado el día de hoy”. Cristian era nuestro compañero en el consejo y además era corresponsal de la Flip en Cúcuta. En 2025 documentó 28 amenazas contra periodistas en Norte de Santander, cifra que ubica a ese departamento como el más violento contra la prensa. Con Cristian ya son tres los periodistas asesinados allí desde 2024.

Cuando mataron a Orlando Sierra rápidamente imprimieron un libro con una selección de sus columnas, entre las que aparece retratado su asesino. Pero Orlando vivió en una época anterior a las redes sociales. Hoy la huella de los reporteros queda al alcance de un clic y por eso pasé la tarde de la muerte de Cristian leyendo sus trinos viejos y recientes, para tratar de entender ese crimen imperdonable.

Una revisión de sus redes y sus publicaciones en La Opinión y en Cúcuta al rojo vivo evidencia qué asuntos investigó: relaciones entre narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal y grupos armados en Norte de Santander y sus nexos con la política local.

Un año antes de su muerte escribió: “En Cúcuta hay personajes fantasmas, que localmente nadie menciona por miedo o por complicidad, por eso medios de comunicación internacionales tienen que venir a mostrar una realidad de ‘grandes ligas’”.

Con ese mensaje presentó “ El Faraón, un capo fantasma que ronda a Cúcuta”, un reportaje de Connectas en el que participó.

Los trinos de Cristian tejen posibles conexiones entre El Faraón y “el nuevo congresista que está señalado por una testigo de haber participado en dos homicidios y negocios turbios con carbón y cocaína”.

Cristian habla del nuevo congresista o del candidato al Congreso, sin decir su nombre. Pero en febrero de este año, antes de las elecciones, José Botello, veedor en Cúcuta, escribió en Twitter: “¿Cuál es el afán del alcalde Klaus de Pamplona en respaldar al investigado y cuestionado Ariel Rodríguez a la Cámara, vinculado en presuntos hechos de homicidio y narcotráfico?”. Sobre este mensaje Cristian comentó: “Se están uniendo los malos para seguir tapando la ‘olla’ podrida que hay, hasta cuándo durará esto”.

El nombre de Ariel Rodríguez suena tanto desde el homicidio del periodista que su abogado publicó un video diciendo que su cliente no tiene investigaciones en la Fiscalía. Daniel Coronell reveló en su reporte que dos capturados por ese crimen son primos de Rodríguez y reveló la única foto que se conoce de El Faraón, el venezolano Daniel Rolando Vivas López.