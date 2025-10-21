Logo El Espectador
Usurpar el lugar del otro

Adriana Villegas Botero
21 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

Hace unos días, en la Feria del Libro de Pereira, la escritora Pilar Quintana contó que en la segunda etapa de la Biblioteca de Escritoras Colombianas (BEC) se coló una Carmen Mola. Para quienes no tienen los antecedentes, Carmen Mola es una autora de novelas de suspenso, superventas en España. O al menos eso era lo que se creía: en 2021 ganó el Premio Planeta y se descubrió que Carmen Mola es el seudónimo de tres señores.

La Carmen Mola de la Biblioteca de Escritoras Colombianas es Luis Enrique Osorio Morales, un escritor que hacia los años 30 usaba el seudónimo de Berta Rosal cuando quería tratar “temas espinosos”, que era su...

Periodista, abogada y doctora en literatura. Autora de los libros ‘El oído miope’, ‘El lugar de todos los muertos’ y ‘Sakas’. Profesora en la Universidad de Manizales. Ha recibido tres veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
