Voto preferente y adefesios camuflados

La semana pasada el Concejo de Bogotá aprobó un adefesio que inventa nuevas talanqueras para el derecho al aborto. Podría escribir sobre la urgencia de defender los derechos reproductivos, pero quiero llamar la atención sobre un aspecto puntual, pensando en la elección de Congreso: el adefesio que aprobaron tiene relación con el adefesio del voto preferente, o con la forma politiquera en la que los partidos arman sus listas, haciendo pasar por diversidad e inclusión lo que es puro cálculo electoral.

El proyecto aprobado en Bogotá fue promovido por la concejala Clara Lucía Sandoval, pastora de la iglesia cristiana Misión...