La banalidad de la obediencia

Estamos viviendo un momento histórico extraño. No hay una guerra mundial pero el mundo que conocíamos se está desmoronando ante nuestros ojos. Y lo más curioso es que lo estamos aceptando con una asombrosa calma.

Asistimos al desmantelamiento del sistema. EE. UU. intenta sustituir la ONU por un “Consejo de Paz” hecho a su imagen y semejanza, bajo una lógica de diplomacia transaccional, a la que ya se han sumado 26 países. El consenso de la sociedad internacional se evapora ante nuestros ojos sin que nadie lo impida. ¿Por qué hemos normalizado el colapso? ¿Por qué permitimos el suicidio en cámara lenta del orden internacional?

La respuesta podría estar en un experimento que hizo un psicólogo norteamericano llamado Stanley Milgram en los años 60 en la Universidad de Yale. Milgram quería entender cómo fue posible que tanta gente participara en las atrocidades de los nazis. Para ello, reclutó a personas comunes y les pidió que dieran descargas eléctricas a un desconocido cada vez que se equivocaba en una prueba.

Las descargas no eran reales, pero los participantes creían que sí. Lo aterrador fue que el 65 % de las personas llegó a dar la descarga máxima, potencialmente mortal, solo porque un señor con bata blanca y aspecto de autoridad les decía: “Continúe, el experimento requiere que usted siga“. Milgram descubrió que, cuando obedecemos a una autoridad, desconectamos nuestra conciencia. Dejamos de sentirnos responsables de nuestros actos y nos convertimos en simples herramientas.

También, vale la pena retomar a Hannah Arendt, una de las pensadoras más relevantes del siglo XX, que siguió el juicio de Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto, y se sorprendió al ver que no era un loco. Era más bien un tipo “normal”, un burócrata que solo quería hacer su trabajo y ascender. Arendt llamó a esto la “banalidad del mal”.

Lo que ella quiso decir no es que el mal se deba minimizar, sino que para hacer un daño inmenso no hace falta ser malvado, basta con dejar de pensar. Basta con seguir la corriente, cumplir órdenes o repetir lo que dice el líder sin cuestionar si está bien o mal.

Hoy, los líderes populistas son ese “señor con bata blanca” del experimento. Nos dicen que hay que silenciar a la prensa crítica, ignorar a los jueces o reescribir nuestra historia por el bien de la nación. Y nosotros, como en el experimento, terminamos obedeciendo o mirando para otro lado porque es más cómodo que llevar la contraria.

El fin de nuestros derechos no llegará con una guerra, sino con nuestra indiferencia. Permitimos que el mal se vuelva banal aceptando lo inaceptable porque proviene del poder, aunque este sea ignorante. La respuesta no puede ser el silencio. Defender las reglas no es burocracia, es supervivencia. Como dijo Orwell: “En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”. Hoy, la verdadera revolución es pensar críticamente y defender lo construido, sabiendo que destruir es labor de mediocres, pero construir, de visionarios.

