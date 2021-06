Tutorías a consumidores de SPA en el paro

En la terminal Américas de Transmilenio, bautizada por los manifestantes “Portal Resistencia” dado lo que ha significado para el Paro en Bogotá, bajo los domos de uno de los corredores instalaron un insólito stand en el que se exponen libros, afiches y folletos con títulos como para escandalizar mojigatos de bien: “Apoye no castigue”, “Descriminalizadamente”, “Prohibicionismo más dañino que las sustancias psicoactivas”, “Industria del cannabis medicinal”, “Uso responsable de drogas”, “Reducción de daños”, entre otros igual de irreverentes; al lado muchachas y muchachos identificados con el logotipo ÉCHELE CABEZA impreso en las camisetas y en escarapelas, por cuya buena onda propiciaban cada cierto tiempo, encuentros entre consumidores de sustancias psicoactivas (SPA), vecinos y gente interesada, una suerte de cabildo abierto de debate sobre política de drogas, pactos de convivencia y reducción de daños, sin duda, una manera diferente y osada de abordar sin represión el consumo público de sustancias prohibidas.

Confieso que por mi naturaleza libertina, de primerazo, me dije: ¿Qué es esta güevada? Pretenden que las manifestaciones de protestas sean romerías de Semana Santa, como si el ambiente festivo y la alegría no fueran el gesto más pacifista de las marchas y en coherencia bien viene que a quien le plazca se meta su cacho, su pistolo, su trago…así ha sido en todos los tiempos y en todas las luchas populares del mundo.

“Échele Cabeza cuando se de en la Cabeza” es el programa estrella de la Corporación Acción Técnica Social, desde el cual generan pedagogía y estrategias para una cultura de la gestión de riesgos y el placer a favor de la atención humanizada, edificante e inclusiva a los consumidores de SPA. Su director Julián Quintero, respecto al por qué llega este programa al Paro, me explicó:

“En las dos concentraciones más importantes del Paro se empezó a manifestar de manera problemática el consumo de SPA, como algo que iba en contra de la salud física y mental de los participantes de las marchas, se emborrachaban, se drogaban mucho, entonces quedaban más expuestos a la

violencia policial, además muchas personas dejaron de asistir a los espacios porque el asunto empezó a salirse de control con la presencia de expendedores al servicio del micro trafico, quienes aprovechan la ausencia de autoridad, como también lo aprovechan los muchachos consumidores que son discriminados y perseguidos en sus barrios.

Esa lectura se hizo en los dos puntos.

En los Héroes quien motivó está reflexión fue la Mesa Distrital Cannábica, que es asociación de organizaciones cannábicas, apoyada e impulsada por la Secretaría de Salud de Bogotá, que ven necesario tener una conversación abierta y honesta con las personas involucradas en la problemática del consumo público de drogas, buscando alternativas diferentes a las tradicionales, las que seguramente llegarían con policías o con sus caducos tratamientos, o los seudo terapeutas y misioneros que llegan a dar sermones. Cuando, en verdad, la gente usuaria de sustancias ilícitas empiezan a pedir espacios de debate, piden ser escuchados.

Este ejercicio se replicó en el Portal Resistencia donde, con el personal de Échele Cabeza, veníamos adelantando diálogos sobre reducción de riesgo y daño, conversando con muchachos y muchachas para construir entre juntos un diagnóstico y buscar respuestas alternativas al problema.”

Se me olvidó otra vez decirle a Julián que al referirnos a todo lo inherente al consumo de SPA, es más imparcial hablar de “asunto o fenómeno” y no de “problema”, pero bueno, algún día debatiremos sobre semánticas ecuánimes e inclusivas; ahora, en el contexto del paro, mis pesquisas apuntan a que puede ser una insidia estigmatizante la presencia de las ONGs y de la secretaria de salud, abonando la cizaña que siembran periodistas y políticos empeñados en desvirtuar la legitimidad de los protestas, ¿Acaso es una lectura unilateral del albedrío expresivo de algunos manifestantes? A lo cual Julián Quintero me ofreció la siguiente salvedad:

“Los grupos han acogido de buena manera la presencia y el acompañamiento de organizaciones con visiones alternativas, como La Mesa Distrital Cannábica y Échele Cabeza, que parten de principios cómo la no criminalización, el respeto a los derechos humanos de los usuarios de Spa, y que procuran canales de diálogo con la institucionalidad diferentes a los tradicionales, para superar las nociones prejuiciadas o moralistas de autoridades y ciudadanías para quienes las sustancias psicoactivas son malignas per sé, más la realidad y las estadísticas nos muestran que lo más conflictos en los conglomerados de protestas es el consumo de alcohol, los borrachos, por eufóricos, alteran la convivencia, se ponen en riesgo a si mismos y a otros.

Desde mis conocimientos en terreno, puedo atestiguar que hay voluntad de muchos “parceros” por conocer estrategias de reducción de daños, pero también por reivindicar espacios de consumo, lo que deja en claro que terminan consumiendo en el ámbito del Paro, porque les sirve de escudo social ya que en sus casas, en sus barrios los discriminan, los acosan, a si mismo, se de los que declaran que recurren a la venta de drogas ilícitas para mantener a sus familias y eso nadie lo investiga ni lo tiene en cuenta a la hora de señalarlos, se distraen en el injusto juzgamiento del porte y consumo de sustancias legales e ilegales para deslegitimar la protesta, desvirtuando por omisión los verdaderos anhelos y las reivindicaciones que anima la presencia de los chicos en las marchas. Tapando con infundios moralistas algo a futuro vuelve y explota.

Hay que aprovechar las buenas intenciones que tienen ahora un sector de la institucionalidad en temas de diálogo y pactos de convivencia, a la vez, acoger la voluntad que tienen un buen número de jóvenes de auto reconocerse y de adoptar alternativas de consumo protectoras.

Es algo providencial, valiente, el que unas pocas instituciones se den la pela de hacer una reflexión desde estás nuevas maneras”.

Mentiría si negara que es contagioso el entusiasmo con que Julián Quintero asume y expone su misión, y, a la larga, tiene razón al valorar el que en la Subdirección de gestión, participación y servicio a la ciudadanía de la Secretaria de Salud de Bogotá, por algún albur venturoso, haya funcionarios conscientes de que el fenómeno de la drogadicción es global, que las drogas “ilícitas” no van a desaparecer, que quienes las usan no están locos, ni son delincuentes y que lo responsable es procurar la convivencia armoniosa con esta realidad. Sin duda providencial en este gobierno de doble moral, regodo y obediente a los ignominiosas políticas que impone el imperio con su infausto Guerra contra las Drogas, las que desembocan castigando a los más vulnerables, los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas.