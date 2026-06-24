“El fútbol representa, igualmente, un espacio privilegiado para el aprendizaje de los hábitos democráticos”: Alberto Valencia Gutiérrez Foto: EFE - Tomás Pérez

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¿Qué relación existe entre el fútbol y la política? Aparentemente ninguna, aunque los colombianos deberíamos saberlo porque cada cuatro años coincide la realización de la Copa Mundo con las elecciones presidenciales y la confluencia de los dos eventos ha sido especialmente problemática este año. Comencemos por afirmar que el deporte en general, y el fútbol en particular, son elementos fundamentales de la buena marcha de una sociedad y, como dice el sociólogo Norbert Elías, inspirador de estas líneas, relevos fundamentales en el “proceso de la civilización”. ¿Qué significa y qué representa el fútbol?

En nuestras sociedades modernas, asistir o participar en un deporte es una manera de construir identidad y dotar de sentido comunitario a una vida, equiparable a lo que representan los grupos religiosos, pero en sentido secular. Los entusiasmos deportivos vienen a colmar “nuestro pobre nacionalismo” y la precaria identificación con una “comunidad imaginada” llamada Colombia. Lucho y James, Nairo y Egan, más que deportistas, son “gestores de nuestro sentido de pertenencia”. Lo paradójico es que en un país crónicamente escindido en dos mitades, la “gestión de la unidad nacional” esté en las manos de unos jóvenes provenientes casi todos de sectores populares, muy representativos, además, de nuestras diversidades étnicas.

El fútbol representa, igualmente, un espacio privilegiado para el aprendizaje de los hábitos democráticos. El “gesto fundador” de una democracia es el reconocimiento de que el conflicto hace parte de nuestras relaciones cotidianas en todos los campos y no es importado del exterior ni resultado de un accidente o una patología particular. Y su “resolución” pasa porque existan espacios institucionales y simbólicos que hagan posible su desarrollo creativo y productivo, sin que la contradicción se traduzca en la anulación o la eliminación física del oponente.

El fútbol implica un despliegue de agresividad y de competencia física y emocional frente a un adversario. El escenario deportivo es un espacio en el cual se expresan tensiones y emociones fuertes que producen placer y excitación en los participantes, como el disfrute con el éxito propio o el fracaso del adversario. Podríamos decir que cada uno de nosotros necesita cierta dosis de tensión y de agresividad, como “insumo” normal de su vida, que encuentra satisfacción en la contienda deportiva.

Sin embargo, esas sensaciones fuertes se desarrollan en espacios predeterminados consagrados a la actividad deportiva, en el marco de convenciones escritas, limitaciones, árbitros, sanciones, campeonatos. La reglamentación deportiva permite liberar pacíficamente las emociones y modelar el “autocontrol de las pulsiones”. Aprendemos a competir sin menoscabo de la integridad del oponente, sin destruirlo ni destruirnos. Los partidos, por lo general, así sean arduos, terminan en abrazos e intercambio de camisetas.

La agresividad es tan constitutiva de la condición humana como el lenguaje. A diferencia de lo que piensan los pacifistas, no podemos eliminarla, pero sí regularla para que no se traduzca en violencia. Y es allí donde adquiere importancia la contienda deportiva como “proceso civilizatorio”. El fútbol es expresión de una “agresividad regulada” y en tal sentido se convierte en un antídoto contra la violencia y en un modelo por excelencia de resolución pacífica de los conflictos.

El fútbol es también una “metáfora” para entender el juego de la política, como contienda creadora y enriquecedora y no simplemente como anulación del otro. Acabamos de pasar por un difícil proceso electoral y esta semana tenemos juego de Colombia con el Congo y Portugal. La labor de nuestros futbolistas no está sólo en que avancemos en la clasificación, sino en enviar al país un mensaje positivo de concordia y de respeto del adversario, en medio de la disputa.