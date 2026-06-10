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El pánico

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Alberto Valencia Gutiérrez
Alberto Valencia Gutiérrez
10 de junio de 2026 - 05:05 a. m.
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Los comicios para elegir presidente de la República de este año y las elecciones de 1990, en las que asesinaron a tres candidatos, son tal vez los dos momentos más difíciles que ha vivido este país en los últimos ochenta años, en una coyuntura tan crucial como es la renovación de la principal cabeza de la autoridad política. El pánico, más que el miedo, se ha apoderado de los votantes de ambos lados. Y el pánico puede producir estragos.

El candidato De la Espriella ha hecho una campaña especialmente agresiva y amenazante contra aquellos que no están en su bando de “defensores de la patria”. El candidato Cepeda, a su vez, aunque ofrece “diálogo nacional”, produce también toda clase de reacciones negativas porque sobre él recaen todos los prejuicios que sobre la izquierda circulan en este país: comunismo, estatismo, expropiación, autoritarismo, populismo. El gran temor es que, gane quien gane, se produzca una reacción violenta de la parte contraria. Y es muy importante que seamos conscientes del riesgo que representa esta situación con respecto al desenvolvimiento tranquilo de nuestras instituciones. El propio presidente Petro no contribuye a calmar los ánimos.

El pánico, como componente de la política, ha tenido entre nosotros momentos cruciales. Entre 1946 y 1949, líderes políticos liberales y conservadores “dejaron correr” una contienda inmisericorde de provocaciones en el plano nacional sin ser conscientes de que las discusiones en el parlamento y en la prensa se traducían en lo local en actos de violencia y destrucción en las bases campesinas, hasta el punto de que hubo 200 mil muertos en los años siguientes. Germán Guzmán, coautor del libro La violencia en Colombia, decía unas palabras que ahora podemos recordar: el campesino fue arrastrado a la contienda, “sin que los condottieros (sic) de turno se percataran de cuán peligroso es jugar en Colombia a la revolución con labriegos”.

Belisario Betancur lanzó una insólita propuesta de paz en 1982 y el pánico a una revolución social de gran magnitud desató una “guerra sucia” contra intelectuales y gentes de la cultura; y “violencias de limpieza” contra prostitutas, mendigos, travestis, gamines y “población marginal” bajo la idea inaudita de que eran los principales enemigos del orden social. El estallido social de 2021 también produjo sentimientos de pánico, sobre todo en segmentos de las llamadas “gentes de bien”, que terminaron armándose para hacer frente a la irrupción inesperada de los “grupos marginales” de las ciudades. Desde entonces, el miedo a “los de abajo” se ha apoderado de amplios sectores, como podemos ver en los actuales comicios.

Este país ha vivido desde siempre escindido en dos mitades, una sociedad instituida y una sociedad al margen, entre las cuales no existe un espacio intermedio de conciliación. Cada vez que se ha intentado definir un interés nacional por encima de los intereses particulares, el proyecto ha terminado atrapado en intereses particulares que se sienten depositarios y representantes de los intereses nacionales o en el torbellino de los propios acontecimientos. Eso ocurrió con la amnistía de Rojas Pinilla en 1953, con el Frente Nacional en 1958, con la paz de Belisario Betancur en 1982 y con la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. La posibilidad de construir un “nuevo pacto social” incluyente ha sido siempre remota.

La situación que nos espera es difícil salvo que el candidato ganador entienda que su triunfo no le da derecho a gobernar en nombre de un grupo contra el otro grupo y promueva formas de compromiso y de entendimiento que permitan recrear las bases de una reconciliación nacional, fundamento de construcción de nuestra democracia y de nuestro futuro.

Alberto Valencia Gutiérrez

Por Alberto Valencia Gutiérrez

Profesor Titular en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle (Cali). Doctor en Sociología Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.albertovalencia2010@gmail.com
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William Alvarez(41808)Hace 20 minutos
Pánico es un mecanismo defensivo primitivo ante una amenaza, su función es activar reflejo lucha-huida, sinembargo se dispara por error-ignorancia ante incertidumbres cotidianas. Aquí, por el maltrato y mala educación por 200a, es por ignorancia. Su tratamiento es, entonces, terapia cognitivo-conductual: Reconocer nuestra Historia y que toda sociedad se complementa en conservadores y liberales; No adherir a ningún caudillo, sí a la Patria; y educarnos en Política (lo ciudadano), no en políticos.
Maria Eugenia Velez Velez(56068)Hace 26 minutos
Nos manipularon con el miedo y siguen haciendolo,esta vez,con solicitudes a USA para que nos castigue.
Duncan Darn(84992)Hace 32 minutos
El pánico de los de arriba tiene un efecto devastador , pero la desinformación y la ignorancia bien manejadas logran un efecto notable: que la mitad de los de abajo se enfrenten , entre ellos, contra la otra mitad. Es así como vemos pobres y obreros uribistas, pensionados proaberrados, amas de casa palomistas, campesinos minifundistas proparacos....y ahí vamos. Remember IngenebrioRobolfo.....
Tulio Claudio (70717)Hace 1 hora
2- Qué diferencia hay entre el miedo a los de abajo y el pánico de los de arriba ? Ninguna, todo depende de la correlación de fuerzas del movimiento popular. Qué no cunda es pánico, o mejor todavía: Qué no panda el cúnico.
Tulio Claudio (70717)Hace 1 hora
El miedo a los de abajo, esto ocurrió la amnistía de Rojas Pinilla en 1953, con el Frente Nacional en 1958, con la paz de Belisario en 1982, con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, con los Acuerdos de Paz de 2016 y con las Reformas del gobierno Petro 2022-2026; el miedo a los de abajo ha frustrado la construcción de un Pacto Social Democrático y ha llevado al país a la violencia. Por eso es necesario seguir buscando este Pacto Democrático por encima de los cantos de sirena del fascismo.
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