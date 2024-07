Conversemos sobre el amor 

Caminando por las calles de Estocolmo, iluminadas por un raro sol de verano, me acompañan los ritmos y versos de Talk, la canción lanzada la semana pasada por el artista sueco-venezolano Omar Rudberg. Las líricas no solo evocan el impacto de esa persona amada que ocupa nuestra mente (“Vuelas como una pluma en mi mente”), sino que también exploran las dimensiones más sutiles y sofisticadas de la relación amorosa: el silencio y el lenguaje no verbal de los cuerpos. Esa dimensión velada, esencial para el amor, que lo nutre y lo hace surgir, uniendo dos cuerpos y almas en una única realidad. ¿No es esta, acaso, la misma dimensión que celebra el Principito al encontrarse con el zorro, cuando aborda la idea de que lo esencial es invisible a los ojos?