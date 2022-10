¿Cómo es una comida sin el acompañamiento del vino? Sabe incompleta o se puede considerar hasta una calamidad. “Mas sucedioles otra desgracia, que Sancho tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber”. Porque cuando falta el vino en la mesa, lo que se extraña no es solamente el líquido que baña la garganta o simplemente su sabor, sino todo un ritual y el poder trascendental que es inmanente en los rituales. Por eso, el semiólogo francés Roland Barthes definía el vino como una bebida tótem, por su poder de alquimia.

A pesar de que soy de Italia y que me criaron en una región de vinos, en una casa rodeada de viñedos (hasta que por la codicia de acumular riquezas encementaron cada centímetro), fue José Gude, un amigo de Galicia, importador de vinos españoles en el estado de Nueva York, quien me introdujo al arte y al placer de catar vinos. Los sábados solía invitarme a comer, junto a su familia, una paella mare e monti (la mejor que he comido en mi vida) y a degustar varios de los vinos, tintos y blancos, que comercializaba; eran como jugos divinos extraídos de variedades de uva como tempranillo, garnacha, syrah, monastrell, albariño.