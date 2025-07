El “Swag” de Justin Bieber: vulnerabilidad, salud mental y redención

“Justin Bieber ya no busca hacernos bailar: busca que lo escuchemos, presentando nuevas canciones con un sonido experimental”: Aldo Civico. Foto: cortesía

Hay una lucha que pocos vemos, aunque todos la libramos. No es contra enemigos externos, sino contra el muro invisible que se alza cuando nos atrevemos a mostrarnos sin maquillaje. Justin Bieber, ese chico dorado del pop que creció bajo reflectores, la enfrenta una vez más. Y en su álbum Swag —un lanzamiento sorpresa el 11 de julio de 2025—, la vulnerabilidad ya no es un accidente. Es una estrategia de supervivencia. Es una bandera blanca ondeando desde el corazón, revelando su faceta más vulnerable.

El disco es un viraje. Un adiós a la perfección brillante del pop para adentrarse en la penumbra cálida del R&B alternativo y el pop lo-fi. Hay un dejo de góspel, de esas texturas noventeras que no piden atención, pero la merecen. Bieber ya no busca hacernos bailar con hits bailables: busca que lo escuchemos, presentando nuevas canciones con un sonido más experimental. Pero entre las 21 canciones hay una que no se canta, se confiesa. "Therapy Session" no es una canción: es una herida abierta. Una ráfaga de palabras casi susurradas, como si estuviéramos en la sala de espera del alma. Justin Bieber no grita; apenas se atreve a hablar. Repite frases como "I’m broken" (“estoy roto”), no para dramatizar, sino porque a veces eso es todo lo que podemos decir cuando no encontramos salida.

Y ahí está la paradoja: que el mismo hombre que cantó Baby ahora nos habla como un sobreviviente, no de una guerra externa, sino de la presión silenciosa de ser una figura pública con cicatrices privadas, enfrentando el escrutinio público de manera muy pública. La línea "Don’t you think if I could have fixed myself I would have already?" (“¿No crees que, si hubiera podido arreglarme, ya lo habría hecho?”) —tomada de uno de sus antiguos posts de Instagram—, es el eco de miles de almas que se cansaron de fingir que están bien. Comparado con otros momentos de vulnerabilidad en su discografía —Lonely o Life Is Worth Living—, esta pista no embellece el dolor. No hay melodía que suavice. No hay redención aún. Solo la crudeza de admitir que uno se siente roto. Y eso, curiosamente, es el acto más valiente del álbum, mostrando sus dolores de crecimiento.

Porque lo contrario del swag no es la debilidad. Es el silencio autoimpuesto. Es el miedo a decir: “No puedo más”. Y, sin embargo, Bieber no se queda allí. Como buen guerrero herido, no lanza piedras. Pide perdón. La canción final, "Forgiveness" (Perdón), es un canto litúrgico, una plegaria disfrazada de pista musical. Canta sobre ser lavado, redimido. Y no habla solo de religión. Habla del poder que tiene cada uno de nosotros de empezar de nuevo. De mirarnos al espejo y no ver la versión más perfecta, sino la más honesta. La vida, nos recuerda Swag, no es lineal. Hay días en que uno es "Dadz Love“, lleno de ternura, y otros en que uno es ”Standing on Business“, furioso con los paparazzi y con el mundo. Y en medio de ese vaivén, la única forma de sostenerse es aceptar que estamos cambiando. Que estamos rotos y enteros a la vez.