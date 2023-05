Elon Musk tiene una capacidad única para interrumpir, innovar y, en general, hacer que a muchos les dé vértigo. Como pasó cuando el hombre que nos quiere llevar a Marte, que está explorando las interfaces cerebro-computadora y que revolucionó los automóviles decidió comprar Twitter. Pocos entendieron la movida. ¿Por qué Twitter? Fue una decisión contraria a las normas del pasado. De hecho, recuerdo la llamada que hace varios años me hizo un amigo que trabajaba como consejero de Carlos Slim. Me anticipó que el magnate mexicano iba a adquirir parte de la propiedad de The New York Times. Pensé que Slim, de origen libanés, se habría sentido orgulloso de haber adquirido el periódico cuyo origen siempre estuvo relacionado con familias judías. Además, hizo lo que los empresarios exitosos hacían en el pasado: adquirir la propiedad de un periódico.

El multimillonario Elon Musk no compró un medio tradicional (como sí lo hizo Jeff Bezos, el dueño de The Washington Post). En consonancia con el futuro emergente, decidió comprar la plataforma digital donde millones de personas por todo el mundo reciben sus noticias, debaten ideas y forman su opinión: Twitter. Muchos criticaron la movida, considerando que Musk finalmente se había equivocado. Las primeras semanas de su liderazgo en la plataforma fueron difíciles, pero hoy Twitter está recuperándose, está experimentando una segunda vida. Finalmente, el multimillonario inconformista se consolidó una vez más como el pionero definitivo.

Elon Musk hizo su última muestra disruptiva el viernes pasado, cuando anunció que había contratado a una mujer como la nueva directora ejecutiva de Twitter, Linda Yaccarino. De este modo, el anticonformista impulsa audazmente a la plataforma a la nueva era de las redes sociales, una que es socialmente consciente, ética y está decidida a abrir su propio camino. Para los no iniciados, Linda Yaccarino está lejos de ser una elección aleatoria. Antes de unirse a la empresa de Musk, su lista de logros incluía puestos de alto rango en CBS como vicepresidenta y gerente general de ventas. Yaccarino es una fuerza que debe tenerse en cuenta, con tres décadas de experiencia en medios y publicidad en su haber.

Pero quizás lo más relevante es que el nombramiento de una mujer transmite un fuerte mensaje de que, bajo la dirección de Musk, Twitter no solo sobrevivirá sino que prosperará. Ampliamente considerada como la “Dama de Hierro” del mundo de los medios, Yaccarino ha defendido durante mucho tiempo la necesidad de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. También transmite un mensaje importante a las empresas de tecnología, donde las mujeres gerentes siguen siendo un número vergonzosamente reducido. Musk dejó así en claro que Twitter necesita un cambio de imagen completo, uno que lo distinga de sus pares de redes sociales como una plataforma con visión de futuro, gracias al espíritu innovador de Elon y el poder transformador de Linda.