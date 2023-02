Tenía tan solo 20 años cuando la gran actriz Giulietta Masina, esposa de Federico Fellini, accedió a que la entrevistara. Me invitó una tarde a su apartamento en la vía Margutta, en Roma. Me hizo acomodar sobre un sofá en una sala llena de cuadros y obras de arte. Giulietta era pequeña pero su energía era jovial. Era por excelencia la mujer antidiva, tan lejos de las mujeres misteriosas y barrocas que Fellini utilizaba en sus películas, como Anita Ekberg. La Masina respondió mis preguntas con generosidad. “Para que un matrimonio dure hay que volver a que dure”, recuerdo que contestó cuando le pregunté sobre la larga asociación con Fellini.

Después de la entrevista nos quedamos a hablar todavía un buen rato. Recuerdo su rostro bordado de arrugas. Eran muchísimas, pero la hacían aún más bella y fascinante. Hoy no podría imaginar aquel mismo rostro natural con rellenos y Botox (con todo el respeto para quienes lo utilizan; my body, my choice, también en este sentido). En cambio, aquellos surcos en la piel contaban la historia de una mujer que tenía una buena relación consigo misma, con mucha sabiduría por compartir y que había acogido con serenidad también el pasar de los años. Recordaré por siempre el rostro de Giulietta Masina en el funeral de Federico Fellini. Se convirtió en una máscara de dolor que hizo aún más evidente la historia de amor que unió a estos dos grandes artistas.

Me acordé en estos días de la Masina, al visitar a mis padres ya ancianos. Mi mamá está a punto de cumplir 81 años y mi papá, en mayo, 90. Ambos me están dando una lección sobre cómo envejecer con gracia. Mi mamá dejó ya hace varios años de pintarse el cabello y el gris le luce. Hidrata regularmente su piel y sobre todo ha cambiado su alimentación. Hoy está aliviada de los dolores que la acompañaron durante décadas. En cambio, para mi papá la vacuna antivejez son los viajes y los eventos culturales. Ambos caminan por los bosques que rodean su casa. No se quejan de envejecer. Están conscientes de que tienen menos fuerzas y más limitaciones. Pero en lugar de quejarse o de sentir nostalgia por lo que fue, aceptan y se ajustan. De esta manera siguen disfrutando la vida en varias formas. Se han vuelto amantes del momento presente.

Envejecer con gracia será un arte que tendremos que aprender; el estilo de vida y los avances de la medicina nos permitirán vivir muchos años. Quizás por eso, se está volviendo tendencia aceptar los signos de la vejez en lugar de resistirlos. Actrices de Hollywood como Andie McDowell, Cameron Diaz y Drew Barrymore llevan con orgullo sus arrugas y las transforman en un símbolo de su personalidad. Hasta las empresas cosméticas parecen adaptarse rápidamente a esta tendencia, ofreciendo alternativas al Botox y los rellenos, utilizando moléculas de ácido hialurónico. Envejecer con gracia, entonces, se convierte en un ritual de respeto hacia nuestra propia identidad, historia y cuerpo, como me mostró Giulietta Masina.