La esperanza como resistencia ética

“En estos tiempos adversos, la esperanza trasciende lo personal: se convierte en una obligación colectiva”: Aldo Civico. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

En agosto, al amanecer, Colombia se vio confrontada de nuevo con escenas que parecían sacadas de un conflicto abierto: un helicóptero de la Policía derribado en Antioquia; un carro bomba explotando en Cali; el senador Miguel Uribe Turbay que finalmente sucumbía al ataque tras meses de agonía; la violencia irracional desatada en un concierto del Movistar Arena; y el paro minero que paralizó comunidades enteras. Todo ocurrió en cuestión de semanas. ¿Cómo no desanimarse, enfurecerse o caer en el cinismo?

Pero es justo en ese terreno sombrío donde la esperanza adquiere valor moral. No se trata de una esperanza ingenua, ni de la mera...