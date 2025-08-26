No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La esperanza como resistencia ética

Aldo Civico
26 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
“En estos tiempos adversos, la esperanza trasciende lo personal: se convierte en una obligación colectiva”: Aldo Civico.
“En estos tiempos adversos, la esperanza trasciende lo personal: se convierte en una obligación colectiva”: Aldo Civico.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

En agosto, al amanecer, Colombia se vio confrontada de nuevo con escenas que parecían sacadas de un conflicto abierto: un helicóptero de la Policía derribado en Antioquia; un carro bomba explotando en Cali; el senador Miguel Uribe Turbay que finalmente sucumbía al ataque tras meses de agonía; la violencia irracional desatada en un concierto del Movistar Arena; y el paro minero que paralizó comunidades enteras. Todo ocurrió en cuestión de semanas. ¿Cómo no desanimarse, enfurecerse o caer en el cinismo?

Pero es justo en ese terreno sombrío donde la esperanza adquiere valor moral. No se trata de una esperanza ingenua, ni de la mera...

