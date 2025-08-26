La esperanza como resistencia ética

“En estos tiempos adversos, la esperanza trasciende lo personal: se convierte en una obligación colectiva”: Aldo Civico.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr
En agosto, al amanecer, Colombia se vio confrontada de nuevo con escenas que parecían sacadas de un conflicto abierto: un helicóptero de la Policía derribado en Antioquia; un carro bomba explotando en Cali; el senador Miguel Uribe Turbay que finalmente sucumbía al ataque tras meses de agonía; la violencia irracional desatada en un concierto del Movistar Arena; y el paro minero que paralizó comunidades enteras. Todo ocurrió en cuestión de semanas. ¿Cómo no desanimarse, enfurecerse o caer en el cinismo?
Pero es justo en ese terreno sombrío donde la esperanza adquiere valor moral. No se trata de una esperanza ingenua, ni de la mera...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación