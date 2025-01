La maldita obsesión con la perfección

Resume e infórmame rápido

"'La Sustancia' invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar el proceso natural del envejecimiento como una parte esencial de nuestra autenticidad personal": Aldo Civico. Foto: Cortesía - MUBI

¿Alguna vez te has sentido presionado por cumplir con estándares imposibles de belleza o éxito? Recuerdo el día en que aparecieron mis primeros cabellos blancos. Fue, junto a otros signos, la señal más evidente de que mi juventud era una realidad del pasado. Durante un tiempo, me engañé tiñendo mi cabello, convencido de que la belleza y la juventud necesariamente debían coincidir. Reflexioné sobre esta experiencia, así como sobre muchas conversaciones que he tenido con amigos, después de ver la película La Sustancia (The Substance), un impactante thriller protagonizado por Demi Moore que combina el horror con una crítica incisiva a la obsesión por la perfección y la juventud.

La trama sigue a Elisabeth Sparkle, una supermodelo de 50 años que es despedida de su carrera por considerarla “demasiado mayor”. Desesperada por recuperar su juventud y relevancia, Elisabeth recurre a una droga experimental obtenida en el mercado negro. Esta sustancia genera una versión más joven de sí misma, llamada “Sue”, interpretada por Margaret Qualley. Aunque al principio parece haber logrado su objetivo, Elisabeth pronto se enfrenta a terribles efectos secundarios y consecuencias devastadoras. Por su magistral interpretación, Demi Moore ganó un Globo de Oro como Mejor Actriz en 2024.

La Sustancia invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar el proceso natural del envejecimiento como una parte esencial de nuestra autenticidad personal. De hecho, Elisabeth encarna la lucha interna entre el deseo de aceptación externa y la necesidad de autoaceptación. Resalta la importancia de construir la autoestima desde el interior, en lugar de depender de factores externos como la apariencia; algo que, en la era del culto al selfie y la cirugía estética, parece ser cada vez más complicado. Este culto no está exento de consecuencias. El recurso de Elisabeth a una droga experimental refleja cómo el miedo al rechazo o al envejecimiento puede llevar a decisiones extremas y riesgosas. En última instancia, la búsqueda de una versión “perfecta” puede generar una desconexión profunda con nuestro “Yo auténtico”.

La alternativa es tomar decisiones desde un lugar de amor propio y claridad, en vez de actuar por miedo o presión externa. De hecho, La Sustancia es también una invitación a abrazar la imperfección como una fuente de humanidad y belleza genuina. Subraya la importancia de vivir auténticamente, aceptando quién eres en cada etapa de la vida y reafirma la necesidad de priorizar el bienestar integral sobre las apariencias externas. El dramático descenso de Elisabeth en la historia puede convertirse, quizás, en una invitación para nosotros al autodescubrimiento; nos recuerda que las crisis, aunque dolorosas, pueden ser catalizadoras para encontrar un propósito más profundo. Finalmente, La Sustancia nos ofrece una poderosa metáfora para reflexionar sobre el equilibrio entre la autocompasión, la autenticidad y la resistencia frente a las expectativas externas.