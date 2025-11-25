Logo El Espectador
La mujer que no pidió permiso

Aldo Civico
25 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
"La primera vez que escuché a Ornella Vanoni, sentí esa sacudida: una mezcla de humo, melancolía y verdad que no buscaba complacer": Aldo Civico.
Foto: EFE - ETTORE FERRARI

Hay artistas que se escuchan como abrir una ventana. No para dejar entrar la brisa, sino para permitir que el aire de otra vida irrumpa, cargado de historia vivida, noches insondables y emociones crudas. La primera vez que escuché a Ornella Vanoni, sentí esa sacudida: una mezcla de humo, melancolía y verdad que no buscaba complacer. Su voz parecía decir: esto soy, acéptalo o recházalo. La cantante murió en Milán por un paro cardíaco. Tenía 91 años.

Vanoni nació en un Milán que emergía de la pesadilla fascista. Provenía de una familia burguesa que había proyectado para ella un matrimonio conveniente, un hogar ordenado y una vida...

