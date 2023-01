La sombra del príncipe Harry

“El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado”. Quizás esta cita de William Faulkner bien interpreta las memorias del príncipe Harry. Compré En la sombra porque su escritor fantasma es J. R. Moehringer, una de las plumas contemporáneas más refinadas. La lectura de sus propias memorias, El bar de las grandes esperanzas, me había dejado cautivado. También compré el libro del príncipe Harry por la coincidencia de encontrarme en Londres el día de su lanzamiento.

La lectura es ágil. Las anécdotas están escritas con precisión cinematográfica. Imposible no sentir empatía y compasión por un niño que a los 12 años pierde trágicamente a su mamá, y no una mamá cualquiera, sino un ícono como Lady Diana. Durante mucho tiempo el pequeño Harry espera que todo sea un engaño, y que la mamá un día aparecerá nuevamente. Se le arruga el corazón a uno cuando el príncipe describe en detalle cómo el padre Carlos le comunicó la noticia, sin lograr darle un abrazo. Papá no me abrazó. No era bueno para mostrar emociones en circunstancias normales, ¿cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así? Uno siente afecto al descubrir que a lo largo de su vida al príncipe quizá no le faltó el amor de su familia, pero sí las ternuras que lo expresan. Hasta uno logra entender la frustración por su destino de tener que quedarse bajo la sombra del hermano y así cumplir con una tradición real secular. Es una posición con la cual el príncipe se siente inconforme e incapaz de encontrar su plenitud. Definitivamente, una vida de privilegios no es necesariamente privilegiada.