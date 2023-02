“Mar afuera”

Un grupo de amigos adolescentes. Una noche loca más, de música y molly. La búsqueda del exceso para sentirse vivos termina en muerte, cambiando el destino de todos. Sobre todo, de Felipe, hijo de una familia burguesa de Milán, con un futuro prometedor como pianista. Pero es él el causante de la muerte abrupta de su amigo. Así, Felipe (magistralmente interpretado por Nicolás Maupas) se encuentra ahora encerrado en una cárcel para menores en Nápoles, rodeado de jóvenes mafiosos. Él y sus compañeros de celda representan dos mundos opuestos que se encuentran, desencuentran, entrelazan, dejando en los protagonistas cicatrices, sanación, aprendizajes. Porque así es la vida, compleja.

“Mare Fuori” (The Sea Beyond) es una serie en Netflix que como trasfondo tiene la realidad marginal de Nápoles, la ciudad del sur de Italia influenciada por la cultura mafiosa de la Camorra. Por eso me resistí a verla. ¿Acaso necesitamos otra serie sobre la mafia que este ambientada en una cárcel?, me preguntaba. De hecho, en mi juventud vi la que fue la primera serie italiana centrada en historias de adolescentes criados en los barrios dominados por la mafia. Se llamaba Muchachos afuera y estaba ambientada en la Malaspina, la cárcel para menores de Palermo. Después vino Roberto Saviano con su best seller Gomorra, que tuvo también un éxito cinematográfico. Además, para mí el contacto con este mundo no fue solo una experiencia mediada por la televisión o el cine. Se convirtió en una profesión cuando, primero como periodista y después como etnógrafo, me la pasaba en los barrios de Palermo pero también de ciudades colombianas y de Estados Unidos documentando la historia violenta de jóvenes del crimen organizado.

Recuerdo sobre todo a Cosimo, quien vivía en la periferia de Palermo. Era miembro de una familia mafiosa y a eso se dedicaba. Cuando lo conocí tenía 17 años, como los protagonistas de Mare Fuori. Cosimo había recién salido de la cárcel. Fue en mis largas conversaciones con él que empecé a entender que somos en buena parte el resultado del contexto en el cual nos criamos. Que la vida no regala a todos las mismas condiciones iniciales. Que si alguien ha cometido crímenes, no significa que no tenga también bondad en su corazón.

Por eso finalmente me convenció la serie Mare Fuori: porque suspende el juicio moral sobre los protagonistas. Nos presenta sus historias violentas mostrando también la transformación cultural y social que posibilita sus biografías. Los muestra como síntomas visibles de fenómenos más profundos y estructurales que atraviesan nuestra sociedad y que requieren redención. Nos recuerda que siempre tenemos agencia sobre nuestro destino, no importa lo difícil que pueda ser. Que la oportunidad de cambio existe cuando transformamos nuestros modelos mentales. Que el destino colectivo de una sociedad está vinculado al destino de los individuos y viceversa. Por eso, la serie Mare Fuori nos desafía.