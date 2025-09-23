Moda y la mujer emergente

“Lo que se pudo observar en la semana de la moda de Nueva York fue más que un escaparate de moda”: Aldo Civico. Foto: EFE - ANGELINA KATSANIS

Cada temporada, las pasarelas nos entregan algo más que tendencias: nos ofrecen una radiografía del espíritu del tiempo. En este sentido, lo que se pudo observar en la semana de la moda de Nueva York fue más que un escaparate de moda: fue la Gran Manzana hablando en su propio idioma. Los desfiles transmitieron una energía de cambio, esa sensación de que la ciudad siempre está buscando dar un paso más allá.

Proenza Schouler, con Rachel Scott debutando como directora creativa, fue uno de los momentos más comentados. Sus referencias caribeñas —colores vivos, telas que parecían trabajadas a mano— conectaron con la idea de comunidad y...