No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Moda y la mujer emergente

Aldo Civico
Aldo Civico
23 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Lo que se pudo observar en la semana de la moda de Nueva York fue más que un escaparate de moda”: Aldo Civico.
“Lo que se pudo observar en la semana de la moda de Nueva York fue más que un escaparate de moda”: Aldo Civico.
Foto: EFE - ANGELINA KATSANIS

Cada temporada, las pasarelas nos entregan algo más que tendencias: nos ofrecen una radiografía del espíritu del tiempo. En este sentido, lo que se pudo observar en la semana de la moda de Nueva York fue más que un escaparate de moda: fue la Gran Manzana hablando en su propio idioma. Los desfiles transmitieron una energía de cambio, esa sensación de que la ciudad siempre está buscando dar un paso más allá.

Proenza Schouler, con Rachel Scott debutando como directora creativa, fue uno de los momentos más comentados. Sus referencias caribeñas —colores vivos, telas que parecían trabajadas a mano— conectaron con la idea de comunidad y...

Aldo Civico

Por Aldo Civico

Conoce más

Temas recomendados:

Moda

Nueva York

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar