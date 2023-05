“¿Has experimentado el orgasmo emocional?”, me preguntó Borja Vilaseca durante nuestra conversación. Estábamos sentados en un bar del Barrio Gótico de Barcelona. Vilaseca me estaba hablando con entusiasmo de su trayectoria de autoconocimiento y de cómo el encuentro con el eneagrama representó su orgasmo emocional, cuando de repente me disparó una bola curva con esta pregunta. Murmuré una respuesta, pero solté las primeras palabras que se me ocurrieron. Seguimos conversando, pero más tarde, caminando por las aldeas del Barrio Gótico, volví a reflexionar sobre aquella pregunta acerca de mi momento de orgasmo emocional.

Borja Vilaseca tiene muy clara su experiencia de orgasmo emocional. La comparte en su más reciente libro, Tú eres lo único que falta en tu vida, que presenta este viernes en Medellín. Fue a los 24 años, cuando estaba en medio de una crisis existencial, “un momento de oscuridad tremendo”, me comentó en nuestra conversación. A sus manos llegó un libro sobre el eneagrama. “Lo leo y flipo en colores”, me dijo. Fue un despertar. Fue el momento cuando todo cambió. Paolo lo experimentó en su camino a Damasco, cuando cayó del caballo y quedó ciego. “Algo dentro de mí hizo clic y nada volvió a ser igual en mi vida”, escribe en su último libro. Se trata del momento del orgasmo emocional, cuando una luz fuerte se enciende en tu interior y te hace consciente de la oscuridad de tu ignorancia e ilusión. No es un momento eufórico o estático. Todo lo contrario. “Mucha gente me dice: «Tu libro me ha tocado los ovarios». Te pega una hostia que te deja alejado una temporada”, me comentó Vilaseca.

Caminando por los callejones del Barrio Gótico, me vinieron a la mente los momentos de orgasmo emocional vividos por conocidos, como por ejemplo mi amigo Enric Corbera, quien tuvo su momento cuando llegó a su vida Un curso de milagros. O un exjefe guerrillero que conocí cuando estaba cumpliendo su pena en una cárcel de máxima seguridad y me contó de la conversión de conciencia que le provocó la lectura de Sri Aurobindo. Pensé en la experiencia de Nelson Mandela, de la madre Teresa y en la de Elon Musk, que encontró su propósito de vida superior saliendo del abismo de una profunda depresión en su juventud.

¿Y qué de mi orgasmo emocional? Ahora recuerdo. Fue una noche, durante una estadía en Bogotá. Tuve una comprensión nueva de mí, que cambió la ruta de mi vida. Es como si hubiera despertado a la verdad sobre mí mismo. Me sentí un hipócrita con respecto a los valores, los ideales y el propósito que proclamaba. Sentí mi ego como un peso enorme. Al mismo tiempo empecé a sentirme liviano, libre, despreocupado. Esa noche marcó el punto de inflexión de una crisis existencial que estaba viviendo y al mismo tiempo inauguró una nueva noche oscura que duró años. Porque la luz continúa penetrando las grietas de mi ego. El despertar no es solo un momento, es un proceso. Lo experimentas toda vez que tu conciencia evoluciona.