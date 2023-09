¿Por quién votar?

Me quiero salir de los temas que habitualmente trato en esta columna para escribir sobre las inminentes elecciones de octubre. Lo hago porque se trata de una cita con la democracia que tiene una importancia vital. En algunos casos, como por ejemplo en Medellín, es la oportunidad de sacar a los carteles de corrupción del gobierno de la ciudad. Pero la elección de un alcalde no es lo único importante. Asimismo, resulta estratégica la elección de los miembros del Concejo, la entidad que debería representar las instancias de la ciudadanía. Por eso, quiero ofrecer una guía sobre los candidatos al Concejo de Medellín que me gustaría ver elegidos por su vocación por lo público, su trayectoria coherente, su honestidad y competencia. Solo sugiero candidatos que conozco personalmente y sobre los cuales pondría mi mano en el fuego.

Empiezo con Creemos, el partido del candidato a la Alcaldía Federico Gutiérrez. Quiero resaltar la candidatura de Fredy Asprilla (#13), más conocido como Fredy Son Batá, uno de los fundadores del grupo musical Son Batá, que ha liderado un proceso cultural y artístico histórico en la comuna 13. Es hora de que Medellín finalmente tenga un concejal que represente los procesos que han sido ejemplo de resistencia, resiliencia y transformación en la ciudad. También quiero destacar a Andrés Felipe Tobón Villada (#2) y Alejandro De Bedout (#21). Ambos tienen una visión pragmática de la política, lejos de ideologías sectarias. A lo largo de su carrera han demostrado estar entregados al bien común con competencia, valentía, humildad, sin buscar protagonismos dañinos.

La lista Renace es el producto de la alianza política entre Sergio Fajardo y Jorge Robledo. Quiero destacar dos candidaturas. La primera es la de Natalia Zuluaga (#2), abogada, que con una empatía radical ha dedicado su carrera a la defensa de la infancia vulnerable. En su campaña se presenta como la concejal de la niñez, y una ciudad que cuida el bienestar de los niños es una ciudad con bienestar para todos. El segundo candidato es Rafael Augusto Restrepo Agudelo (#19), con una larga trayectoria de liderazgo social y artístico en la comuna nororiental de Medellín. Finalmente, del Partido Verde quiero resaltar al joven Alejandro Moncada Alzate (#10). Durante los últimos cuatro años, Moncada Alzate ha sido un miembro clave del equipo del concejal Daniel Duque, quien ha ejercido un control político valiente sobre la administración de Daniel Quintero. Alejandro Moncada Alzate tiene claro que la defensa de la democracia coincide con la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Un voto para él es también un voto en contra de los candidatos del Verde, fieles al alcalde Daniel Quintero.

Las elecciones del 29 de octubre son un referéndum sobre el futuro de Medellín. Ojalá Federico Gutiérrez sea elegido alcalde, con un consenso amplio. Igualmente importante es elegir un Concejo donde la mayoría de sus miembros operen con honestidad y transparencia.