Pregunta para el 2023

Esta vez ha sido un año nuevo distinto; me vine a Innsbruck, en Austria, la ciudad donde nació mi mamá. Aquí vive mi tío Erich, quien tiene 84 años y problemas de salud. Hace un par de meses tuvo COVID-19 y eso ha debilitado aún más su frágil corazón. He compartido con él en el apartamento donde han vivido tres generaciones de su familia, incluso mi abuelo Hubert, quien fue un partisano que lideró la resistencia armada en contra de las tropas de Hitler durante el nazismo.

Mi tío es un respetado cura católico. En estos días me contó que el pasado 23 de octubre fue la última vez que pudo celebrar la misa. “Ese día me sentí superbién, y al día siguiente me desperté enfermo”, dijo. Hizo una pausa, la mirada fijada en un horizonte imaginario. Agregó: “¿Quién iba a imaginar que aquella iba a ser mi última misa?”. Otra pausa. “Estoy coleccionando «últimas veces»”.