¿Cómo podemos fortalecer nuestra resiliencia en la edad de la incertidumbre? La historia de Maya Shankar puede inspirarnos. Su sueño era convertirse en una gran violinista, un sueño para el que tenía talento. De hecho, se graduó de la prestigiosa escuela de artes The Juilliard School en Nueva York y el célebre violinista Itzhak Perlman la eligió como su estudiante. Pero todo cambió cuando Maya tenía 19 años y se lesionó un tendón de la mano mientras interpretaba el Capriccio N. 13 de Paganini. Su sueño de convertirse en una violinista exitosa se desvaneció y se sintió perdida.

Sin embargo, finalmente, el accidente le permitió desarrollar su resiliencia y replantear su proyecto de vida y carrera profesional. Entendió que si todo terminaba o no, solo dependía de ella y del significado que le diera a ese trágico evento. “Con el tiempo me di cuenta de que no era el violín lo que me fascinaba, sino la posibilidad que me brindaba de entrar en contacto emocional con extraños. Un placer que hoy cultivo, de formas distintas pero no menos satisfactorias, con mi trabajo como científica cognitiva”.

A raíz de su accidente, decidió dedicarse al estudio de la mente humana, en lo que ha tenido una carrera fabulosa. Después de conseguir un doctorado en ciencias cognitivas en la Universidad de Oxford, se graduó de un programa de posdoctorado en neurociencia cognitiva en Stanford. Además, se desempeñó como asesora principal del entonces presidente Barack Obama, cuando fundó y presidió el Equipo de Ciencias del Comportamiento de la Casa Blanca. Actualmente, es la directora sénior de economía del comportamiento en Google.

La historia de Maya Shankar es inspiradora porque nos enseña que el fracaso de un sueño no es el fracaso de una vida. Esta mujer extraordinaria representa lo que es la resiliencia y lo que esta virtud permite en nuestra vida: seguir creciendo, descubrir otras pasiones y talentos que tenemos, reinventarnos cuando sea necesario y, en última instancia, ser felices. Parafraseando a Helen Keller, podríamos decir que la resiliencia es la habilidad de no interpretar una curva como el fin de un camino, sino de reconocer la posibilidad de girar y seguir adelante. Aquellos que tienen resiliencia se adaptan a las curvas de la vida y las navegan con agilidad.

“Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias, eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir”, dice Tony Robbins. La resiliencia es una virtud que nos permite no dejarnos abrumar por la muerte de un ser querido, un despido, un fracaso profesional, un amor que se desvanece o un accidente. La resiliencia es la energía que necesitamos para realizar nuestros sueños, alcanzar nuestros objetivos y vivir con plenitud.