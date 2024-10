Sammy Basso, una vida inspiradora 

Hay sabios que no buscan el reconocimiento ni el aplauso. Su sabiduría es silenciosa, humilde, pero profundamente transformadora. Sammy Basso, quien nos dejó hace poco, fue uno de esos sabios. Supo convertir lo que para muchos sería una tragedia en una celebración de la vida, demostrando que, en las situaciones más difíciles, se puede encontrar una belleza que trasciende lo visible. Su vida fue un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aceptar con gracia lo que no podemos cambiar.

Sammy nació con progeria, una condición que aceleraba el envejecimiento de su cuerpo, pero que nunca tocó su espíritu. Desde temprana edad, entendió que su enfermedad no era su enemiga, sino una compañera en su camino. En lugar de lamentarse, la aceptó, y con ello, transformó su vida en un testimonio de resiliencia. Hay algo profundamente inspirador en la manera en que Sammy vivió: una determinación inquebrantable de ser él mismo, de explorar, de aprender y, sobre todo, de amar la vida tal como era. Sammy una vez dijo: “No hay batalla que perder”. Estas palabras encapsulan su filosofía de vida. Para él, la lucha no era contra su cuerpo, sino una invitación a abrazar la vida en su totalidad, con todas sus imperfecciones. Cada día lo vivió plenamente, desde sus estudios en biología hasta la fundación de su asociación para investigar la progeria. Viajó por el mundo, compartió su historia y, con una sonrisa en el rostro, nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre está presente.

En su funeral, se leyó su testamento espiritual, una carta que dejó como último regalo a sus seres queridos. “He vivido mi vida felizmente, sin excepciones”, escribió Sammy, y en esas palabras se encuentra el eco de una verdad profunda: la felicidad no está reservada para aquellos que tienen vidas perfectas, sino para quienes saben encontrar el significado en cada circunstancia, por más desalentadora que parezca.

Thomas Merton escribió una vez que la resiliencia no es simplemente sobrevivir, sino aprender a danzar bajo la tormenta. Sammy fue la personificación de esa enseñanza. No permitió que la progeria definiera su vida, sino que la transformó en una oportunidad para crecer, para amar y para conectar con los demás. Como Merton, Sammy entendió que el dolor no es algo que se deba evitar, sino que puede ser una vía hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y de lo que realmente importa.

Mientras nos despedimos de Sammy, me viene a la mente la fragilidad de la existencia humana, pero también su grandeza. En un mundo obsesionado con la perfección superficial, Sammy Basso nos enseñó que la verdadera belleza no radica en lo visible, sino en la forma en que abrazamos nuestras experiencias, en cómo aceptamos lo que somos, con todas nuestras heridas y cicatrices.