Simplemente la mejor

“The best” fue una canción que acompañó mi adolescencia. Atrincherado en mi habitación, la escuchaba a todo volumen. El ritmo asertivo de la música unido a la voz enérgica de Tina Turner me inyectaban fuerza cuando no quería enfrentar la vida. Quizás, en el turbulento periodo de la adolescencia, necesitaba escuchar a la Turner cantarme: “Tú eres simplemente el mejor”. Cuando me mudé a Nueva York en el año 2000, el primer concierto que vi desde las gradas del Madison Square Garden fue el de Tina Turner. Cuando empezó a tocar “The Best” me levanté en pie para cantarle fuerte a esta reina del rock: “¡Tú eres la mejor!”. Durante estos días, a todo volumen, volví a escuchar la canción como un ritual de agradecimiento para esta gran artista que se nos fue la semana pasada, a los 83 años. Aún me puso de buen humor la canción, pero esta vez era yo quien le cantaba a la versión más joven e insegura de mí: “Tú eres simplemente el mejor”.

Con el tiempo, vine a apreciar no solamente a la Tina Turner artista sino también a la mujer valiente y resiliente que fue. No tuvo una vida fácil. Su existencia estuvo marcada por el trauma del abuso. Los años que estuvo casada con Ike Turner fueron de violencia, de aniquilación. La cantante contó que Ike trabajaba en el sonido, contratar personas, administrar y pagar, pero pretendía que ella preparara el desayuno para la banda a las cuatro de la madrugada. Fue durante aquel periodo que Turner encontró el budismo. La meditación le ayudó a encontrarse a sí misma y a conectarse con aquel núcleo de su esencia que ningún trauma, por profundo que sea, puede quebrar. Sin embargo, su práctica espiritual enfureció más al esposo, quien quería el dominio absoluto y aplastador sobre su mujer. “Cuando Ike me vio salmodiar se le salieron las venas de la cara. No quería escuchar nada que me diera poder”, contó una vez Turner. Finalmente, un día, mientras el esposo estaba durmiendo, encontró el coraje de escapar. “Cuando me fui no tuve miedo de que Ike me pudiera matar, por qué ya estaba muerta”, comentó.

Cuando regresó vencedora del viaje al infierno, Tina Turner se convirtió también en un referente inspirador de resiliencia y sana rebeldía. No solo expresó su esencia con la música sino también con su apariencia, especialmente a través del icónico peinado leonino, debido a las pelucas que ella misma creaba. A medida que se hizo cargo de sí misma en los años 80, el cabello proporcionó la taquigrafía visual perfecta de que algo había cambiado, que la reina del rock había encontrado su voz y que nadie ni nada la iba a parar. No fue casual que el diseñador Azzedine Alaia, responsable de la tendencia dressed to kill (vestida para matar), vistiera (junto a Versace) a la reina del rock. Tina Turner fue una fuerza vital única, en el escenario y lejos de las luces del espectáculo. Tina, tú fuiste simplemente la mejor.