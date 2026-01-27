Gaza y la paz como rénder

“El rénder no interrumpe la catástrofe; la convierte en algo compatible con el progreso”: Aldo Civico. Foto: EFE - Emilia Pérez

¿Qué implica cuando la paz deja de ser un proceso y se convierte en un rénder? La cuestión no es técnica, sino política, simbólica y casi antropológica, y está relacionada con la forma en que concebimos el futuro en la actualidad. Si el lenguaje tiene el poder de crear realidades, es fundamental comenzar con las palabras. En Davos, Donald Trump presentó su Peace Board como una alternativa a las Naciones Unidas, a las que caracterizó como una organización con potencial, pero incapaz de realizarlo. Su consejo, en contraste, sería —según él— una de las instituciones más influyentes jamás establecidas en la historia mundial. La...