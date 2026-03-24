Un sistema cultural llamado BTS

“BTS apostó por el fondo cuando todos apostaban por la superficie. Por eso regresan victoriosos”: Aldo Civico. Foto: EFE - Kim Hong-Ji / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de 250 mil personas en Seúl, en la emblemática Plaza Gwanghwamun. Transmisión en vivo a 190 países. Fue una manera solemne de celebrar el regreso de BTS, la banda que convirtió el k-pop en un fenómeno global. Tras el paréntesis del servicio militar, los siete miembros regresaron más maduros y con el deseo de reconectar con su fandom mundial, ARMY.

¿Cómo se explica que, después de cuatro años de ausencia, el grupo no haya perdido popularidad, no haya sido reemplazado por otro fenómeno musical y que millones de fans los hayan esperado, como novias fieles que esperan el regreso de sus amados del servicio militar? Esto merece una explicación más profunda que las habituales: “Es el marketing”, “es el k-pop”, “es fanatismo adolescente”; todo eso tiene un fondo de verdad, pero resulta completamente insuficiente. Es como mirar el mar y hablar solo de la sal.

Lo que BTS ha creado no es una simple banda, sino un sistema cultural. La diferencia es significativa. Muchas boy bands, como One Direction o Take That, han producido canciones memorables, pero BTS ha logrado darles un significado. Sus álbumes no son meras colecciones de temas, son etapas de un viaje: la presión de crecer, el temor a decepcionar, la búsqueda de identidad bajo la mirada del colectivo. Así lo hicieron también en el concierto del sábado, por ejemplo, con la canción Swim, que invita a navegar las emociones difíciles. Con BTS, el público se sumerge en una narrativa y cuando uno habita una historia, no la abandona en los momentos difíciles.

Aquí es donde el análisis superficial falla. Se habla mucho del fandom, de ARMY como un fenómeno. Pero ARMY no es una audiencia pasiva, sino un cuerpo social que traduce, defiende, difunde, protesta y dona. Coproduce cultura en lugar de solo consumirla. Esto pasa cuando la propuesta es lo suficientemente auténtica como para que la gente quiera apropiarse de ella. Además, está la dinámica que ha destruido a casi todas las bandas de su generación: el ego. Siete individualidades muy distintas —cada una con sus propios proyectos, sonido e identidad— que no desmoronaron el colectivo, sino que lo enriquecieron. Lograron integrar su singularidad en lugar de suprimirla. Esto es un logro antropológico, no solo artístico.

Después del servicio militar, la pregunta obvia era: ¿seguirá siendo lo mismo? Esa es la pregunta equivocada porque BTS nunca dependió de una presencia constante. Se basó en la coherencia, en una narrativa que perdura a pesar de las pausas, porque está construida sobre algo más profundo que la mera visibilidad, como, por ejemplo, las raíces ancestrales de la cultura coreana. El propio nombre del nuevo álbum, Arirang, lo recuerda. Lo que Gwanghwamun demostró el sábado fue la confirmación de una hipótesis que la industria todavía no quiere aceptar: que la cultura duradera no se construye con visibilidad continua, sino con profundidad acumulada. BTS apostó por el fondo cuando todos apostaban por la superficie. Por eso regresan victoriosos.