Una peligrosa inmadurez política

Confieso que me perturba cómo siguen proliferando en la actualidad líderes políticos que siembran odio, división y hasta incitan a la violencia. Me frustra y me genera tristeza que en una era donde nunca como antes en la historia hemos tenido la posibilidad, especialmente gracias a los avances tecnológicos, de crear bienestar y progreso para toda la humanidad, aún existan líderes mezquinos con niveles de consciencia diminutos, que parecen no haber superado la fase de la adolescencia y, en algunos casos, incluso la del jardín infantil. Me preocupa que como ciudadanos sigamos eligiendo y aplaudiendo a líderes con altos índices de narcisismo.