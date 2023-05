La educación en el gobierno del cambio

El pasado 5 de mayo de 2023 Colombia amaneció con la noticia que había sido aprobado el Plan Nacional de Desarrollo (PND): Colombia, potencia mundial de la vida. En este momento muchos ciudadanos, políticos regionales y nacionales, líderes, organizaciones sociales y funcionarios públicos, estamos rastreando lo que quedó finalmente aprobado para saber cómo nos fue en él.

En educación hemos dicho que no hay un proyecto audaz, suficientemente transformador, como sí se percibe en las reformas de la salud, agraria, laboral, entre otras. Además de la Ley 30 (de educación superior), ¿el gobierno presentará algún otro proyecto de reforma educativa? No hemos oído nada al respecto, pero seguiremos haciendo propuestas.

Mientras tanto, miremos qué se dice sobre educación en los tres documentos que estructuran el PND.

En el documento “Bases del PND”, en el apartado de educación, hay once temas: Primera infancia, resignificación de la jornada escolar, dignificación, formación y desarrollo de la profesión docente, movilización social por la educación en los territorios, currículo para la justicia social, gestión territorial, educativa y comunitaria, educación media para la construcción de proyectos de vida, hacia la erradicación del analfabetismo, educación intercultural y bilingüe, alimentación escolar y educación superior como un derecho. Hasta aquí hay un listado de aspectos, todos importantes, pero no se vislumbra un proyecto de reforma del sistema.

En el articulado, sin relación con lo que está en el documento base, aparecen otros temas que alargan la lista: sistema nacional de cualificaciones, la medición de la calidad de la educación y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, inclusión de personas con discapacidad, obligaciones con el ICETEX, transformación digital y acceso de estudiantes, transporte escolar, sistema nacional de formación y educación artística y cultural para la convivencia y la paz, programa nacional de jóvenes en paz.

Y en el “Plan plurianual de inversiones” la lista crece: deporte no convencional y paralímpico, sistema nacional de formación y educación artística y cultural para la convivencia y la paz, fortalecer los procesos de administración y gestión del capital humano, educación y bienestar de la fuerza pública, fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación superior, media, básica y preescolar, urbana y rural.

Tal vez en este último punto del listado es donde se podría vislumbrar algo novedoso, pues se proyectan dieciséis multicampus en departamentos y municipios alejados del centro del país, treinta y una intervenciones físicas para nuevas universidades, nueve intervenciones para mejoramiento y ampliación de sedes universitarias actuales, construcción de veintidós nuevas sedes. Si esto se logra, será una revolución en cobertura e infraestructura de la educación superior pública. Queda la pregunta: ¿habrá una revolución en la manera como se concibe la educación superior?

El problema es que los temas no están articulados entre sí, y de esa manera el sistema educativo, en tanto sistema, quedaría intacto. Con una agravante, no están todos los temas. Quienes se encuentren allí pueden quedar tranquilos porque los mencionaron, pero quienes no, ¿deben estar preocupados? Por ejemplo, el tema de la democracia, la convivencia y la autonomía escolar, la educación rural, la educación para jóvenes y adultos… Además, los temas no están enunciados con un criterio lógico de categorización; en cada una de las tres listas hay asuntos de orden genérico y abarcador, como el de gestión territorial y comunitaria, junto a un tema puntual como la alimentación escolar. En lógica de conjuntos, la educación en el PND se raja.

Insistimos, no vemos un proyecto de transformación de un sistema estructurado a partir de la lógica del mercado, instruccionista, fragmentado y segregador, centralizado, además de pobre y deficiente.

El 10 de mayo, cinco días después de aprobado el plan de desarrollo, la señora Ministra dio unas declaraciones a la prensa en las que reconoce que la educación necesita una respuesta estructural. De esa manera enuncia sus prioridades: aumentar la cobertura de educación temprana, resignificar la jornada escolar, formación socioemocional, antirracista y para el cambio climático, aumentar recursos del sistema general de participación, dignificar el trabajo docente, gratuidad de la matrícula en educación superior, 500 mil nuevos cupos en educación superior.

Aquí ya hay un esfuerzo por establecer prioridades que apuntan efectivamente a temas más estructurales, pero haría falta alinear esto con una perspectiva clara de desmonte de la lógica de la educación por competencias, de evaluar aprendizajes a través de pruebas censales e intervenir “la calidad” a partir de sus resultados, de organizar la escuela según la lógica gerencial, eficientista e instrumental, de sobrecargar el trabajo de los maestros exigiendo evidencias en formatos inútiles, de mantener la formación de maestros en niveles desarticulados y sin recursos, de atender la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos como si fueran números, de mantener la segregación entre educación pública y privada, de desvirtuar la educación técnica y tecnológica, de favorecer la racionalidad mercantilista y permitir que se maneje como negocio lucrativo, de seguir los lineamientos de la OCDE y del Banco mundial sin objeciones, de negar la participación ciudadana a través de los foros y las Juntas de educación, entre otras graves características del actual sistema educativo.

El Ministerio de Educación debe permitir que quienes apoyamos el gobierno del cambio, podamos aportar iniciativas para estructurar un proyecto alternativo para la nueva educación que esperamos. Las mil quinientas personas representantes del Movimiento Pedagógico y la Movilización social por la educación que firmaron esta carta abierta siguen atentas para un encuentro con la señora ministra.