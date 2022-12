Santiago Márquez Charriz, un futuro maestro ejemplar

Santiago Márquez Charriz Foto: Cortesía

“Estoy en un centro penitenciario de alta seguridad, los barrotes han estado presentes a diario en mi vida, las esposas, las tonfas, los uniformes y el concreto que enfría mis pulmones, susurran la fuerza con que la sociedad teme y odia”.

Santiago Márquez Charriz tiene 19 años, es estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente está detenido en la cárcel de alta seguridad de Palogordo, en Girón, Santander. Lo acusan de concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación en medio de transporte, entre otros delitos. Fue detenido en noviembre de 2021, en el marco del estallido social que conmovió al país y que contribuyó a los cambios que hoy estamos viviendo.

Según su abogada: «Santiago Márquez se encuentra vinculado al proceso que se adelanta contra la llamada Primera Línea Portal 80 por representar un “peligro para la sociedad”».

«El proceso está soportado en la declaración de una fuente humana no formal, quien se terminó convirtiendo en un agente infiltrado. Al momento nos encontramos en audiencia preparatoria, que se ha caracterizado por un descubrimiento probatorio fraccionado, lo que de alguna forma no ha permitido a la defensa realizar las labores investigativas requeridas en un tiempo óptimo. La prórroga, por parte de la Fiscalía, se dio sin el cumplimiento de requisitos para que proceda y existen serias dudas frente a la fuente humana. Estamos en un escenario en el que está impuesta una intramural que no procede y la prórroga de la misma nos dificulta la búsqueda de una domiciliaria para un joven cuyo único delito es “soñar con un país mejor”».

La detención de Santiago se realizó con un despliegue de fuerza pública que, según su señora madre, se produjo a través de un allanamiento a su apartamento en la madrugada del 8 de noviembre de 2021 con cientos de hombres armados de la fuerza pública que parecían estar tras la búsqueda de un gran capo del terrorismo internacional.

Una vez sus compañeros se enteraron, hicieron llegar comunicaciones a la comunidad universitaria expresando las cualidades especiales que Santiago demostró durante sus tres primeros semestres de estudios; de allí extractamos las siguientes frases: «aplicado en sus estudios; líder y vocero; amable, gran compañero y amigo; con vocación de maestro; amigo de los animales y las plantas; un ejemplo a seguir; responsable con sus obligaciones y altruista; sacaba las mejores notas; propone el diálogo ante cualquier situación; con sed de conocimiento; sabe de la importancia de luchar por un mejor mañana; siempre aspira a cosas grandes; es muy inteligente y ayuda a alzarnos contra la ignorancia; merece volar y demostrar, como lo hizo hasta ahora, está convencido de que la pedagogía es la acción que transforma al mundo; su mejor herramienta de lucha nunca ha sido la fuerza física, por el contrario, es la fuerza mental y la palabra; se ha ganado el cariño de nosotros y de los profesores desde el principio; se esforzó mucho para entrar a la universidad».

A su vez, su hermana nos hizo saber que: «mientras estuvo en la Modelo, ayudó a pintar las escaleras del patio, ayudó con actividades académicas a otros reclusos, dejó libros en donación para la biblioteca, aprendió a peluquear. En Girón es monitor de la biblioteca y quedó asignado al área educativa, organizó el archivo, enseña biología y ecología y presentó un proyecto para la experimentación faunística, ecológica y biológica del lugar».

Los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional han mantenido contacto con él y por el aprecio que le tienen, le han enviado guías para que siga estudiando. Gracias a ese apoyo lleva un diario de campo en el que registra lo que observa acerca del comportamiento de varios animales: cucarrones, lagartijas, peces de estanque, murciélagos, saltamontes y arañas. Con la información que viene recopilando prepara un proyecto de investigación que contará con marco teórico, objetivos, análisis y el desarrollo de una hipótesis.

Preocupado por su situación viajé a Girón para visitarlo en la cárcel junto a un profesor, su abogada y su señora madre. En nuestro encuentro pude constatar que en efecto se trata de un ser humano excepcional. Al despedirnos, me entregó una carta que me dejó realmente conmovido; en ella me decía, entre otras cosas: «…quiero contarle algunas de mis experiencias relacionadas con mi encarcelación. Las comparto con usted porque creo que es la persona idónea que puede hallar en ellas un valor que nadie más podría. (…) le contaba al padre de un amigo que cuando me graduara, iría a dictar clase a una cárcel, era un sueño, decía que la pedagogía debía estar donde se necesitaba, por ende, las cárceles tenían que estar abarrotadas de pedagogía, no de presos. (…) sigo convencido de lo mismo; diría que aquella tesis es incluso parte vital de mi NOVUS y mi PISTIS. (…) ahora soy monitor, una especie de profesor, prematuramente y latu sensus, logré mi sueño de una manera descabellada. (…) Me he dado cuenta que la gran mayoría de la población carcelaria tiene bajos niveles académicos o es analfabeta. Ello no los hace menos inteligentes, no. De hecho, me asombra y diría yo que el verdadero docente acá es el preso y sus peculiaridades. (…) A Colombia la recorre algo llamado “cultura bélica” y otra “cultura del hampa” (…) la primera se abordaría con educación y la segunda con arte. Es lo que he pensado acá adentro».

Coda: Con la noticia del presidente Petro de permitir que los jóvenes detenidos en medio del estallido social salgan a ejercer la tarea de gestores de paz, esperamos que el regreso de Santiago a su hogar se produzca muy pronto. Sin duda, Santiago va a ser un gran maestro, digno egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo esperamos de vuelta a nuestra casa.

* Rector Universidad Pedagógica Nacional.