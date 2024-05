La implosión del Gobierno de Gustavo Petro 

Sergio Fajardo dio en el clavo al interpretar el desorden gubernamental y político como una expresión de la personalidad de Petro, que no suelta la agenda del debate público desde su Twitter, como si el Gobierno se condujera solo por inercia al seguir sus inspiraciones cambiantes de cada día. El desperdicio del gigantesco trabajo de Jorge Iván González para hacer el plan de desarrollo y luego la bofetada a Planeación con el nombramiento de Alexander López dice mucho sobre el Gobierno. Petro no está gobernando, sino, como Uribe, está defendiendo su pedestal con la estatua que cree que la historia le debe. No tenemos Gobierno, sino el mayor desgobierno que hemos tenido en un largo tiempo. Lo desafortunado en Colombia es que estamos pagando el precio del presidencialismo exagerado que tenemos.