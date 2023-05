Día de Madre

Hace unos días, una persona de identidad desconocida me contactó y me pidió una cita para contarme algo. No me dio nombres, datos ni pistas sobre el tema. Solo me pidió, de manera cortante y sucinta, que le diera una hora y un lugar para atenderle. La única advertencia fue que ni el horario ni el lugar del encuentro podían cambiar, ya que no usaba teléfono móvil ni algún dispositivo de comunicación. Y así fue. A las 11 de la mañana yo estaba frente al lugar concertado, buscando entre los transeúntes algún gesto o señal que me permitiera reconocer al interlocutor citante. Pasaron no más de cinco minutos cuando apareció y con solo el cruce de miradas nos identificamos.

Con un gesto me pidió que camináramos en dirección hacia un pequeño monte que se veía desde donde nos encontramos, un parque de los pocos que hay en Bogotá. Asentí con evidente extrañeza y con incertidumbre. De inmediato me dio la espalda y empezó a caminar, dejándome claro que durante el recorrido no íbamos a presentarnos ni me iba a dar un abrebocas sobre lo que quería contarme. Caminamos en silencio, yo detrás de él, por unos 10 minutos. Ya en el parque él oyó correr el agua de una quebrada que baja de los cerros orientales. Con la boca señaló la dirección en que debía avanzar, salimos del sendero y en un tronco caído me invitó a sentarme.

Sobra decir que durante el recorrido alcancé a imaginar toda clase de desenlaces para tan particular momento. Los primeros y más básicos fueron sobre mi seguridad. Me pregunté si estaría yendo camino hacia una trampa para niños, pero algo en el personaje me daba confianza. Nunca trató de calmar mi inquietud ni despejar mis miedos, y eso, paradójicamente, me daba confianza. El hecho de que caminara adelante, sin entretenerme con conversaciones protocolarias para romper el hielo, hacía crecer mi intriga. Me senté en el tronco que él señaló con un sencillo ademán, prendió un tabaco y respiró profundo, no como quien toma fuerza sino como quien siente por fin calma.

Empezó la conversación con una mención al agua, dijo que el sonido de la quebrada lograba romper con los ruidos de la cotidianidad. Luego explicó que venía en nombre de otros, indeterminados, no mencionó sujetos ni organizaciones. Solo que no estaba solo. Después sacó un mapa de Colombia que tenía identificados títulos mineros, otro con solicitudes y uno más con bloques petroleros. Me los mostró y lanzó una reflexión que ensartaba datos históricos con información de proyectos extractivistas de minería, tala de árboles y petróleo. Sumó algunas menciones a casos concretos de tensiones entre megaproyectos y comunidades, habló de pueblos indígenas de diferentes regiones del país y se refirió a ellos, en varias ocasiones, como pueblos originarios.

De un momento a otro cortó su discurso y dijo: “A lo que vinimos”, al tiempo que me extendía un papel escrito en máquina de escribir. Lo leí y agregó: “Por su historia y trayectoria lo hemos elegido para que le comunique al país esto”. El documento está rotulado “Comunicado 1”, va dirigido a “multinacionales extractivas” y es firmado por “Movimiento Armado Revolucionario Ecológico (Madre)”. Y arranca:

“La voz de Madre comunica a directivas e inversionistas de proyectos extractivos de minería e hidrocarburos de capital extranjero que han adquirido títulos sobre el subsuelo, realizado solicitudes o firmado contratos de concesión para la prospección, exploración del patrimonio natural, durante los últimos 25 años, que a partir de la fecha de esta comunicación les quedan 180 días para terminar operaciones, regresar la titularidad del subsuelo, retirar las solicitudes y cancelar los contratos de concesión unilateralmente por caso fortuito. Al término de este período, si no se han retirado del país se les hará ir a la fuerza”, se lee en el documento que tiene dos párrafos más. Uno en el que presenta las razones de su alzamiento y otro en el que incluye la fecha de comunicación: 20 de mayo. Al final firma: Subcomandancias Madre.

Leído el documento, me lo entregó, me agradeció y se fue. No se qué tan serio sea el proyecto insurgente ni cuánto tiempo de vida tenga; lo que sí me quedó claro es que quien me entregó el escrito está dispuesto a dar su vida por sus ideas.