El Bajo Cauca, una guerra sin Remedios

Mientras el país político tiene sus expectativas puestas en el cambio de gobierno, en la salida del gris presidente Duque y su cuadrilla de mediocres o en la llegada de Petro y los nombres de su gabinete, en un rincón del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar no hay tiempo para las frivolidades. Allí la guerra se vive intensamente, sean elecciones o Semana Santa. Allí sus pobladores están ensanduchados por la balacera cruzada entre el Eln, las disidencias, las Agc y la fuerza pública. La situación no es nueva, pero sí cada vez más grave, a tal punto que no existe un mejor escenario para implementar la política de paz total que esta zona.

La región es un estratégico corredor de la economía ilícita. Por allí pasan la coca que se cultiva en Antioquia y los Santanderes para sacarla por el golfo de Morrosquillo, siempre con el apoyo logístico del ejército. Por allí también entran las armas que alimentan la balacera y es el oasis de la minería ilegal. El Bagre, Nechí, Remedios y Cáceres están sostenidos sobre los entables de oro que montaron los paras de Cuco Vanoy tras la desmovilización para lavar sus culpas y la plata que les quedó del negociado a puerta cerrada con Uribe. Así es como el paramilitarismo en el Bajo Cauca se mantuvo incólume, apenas con un cambio de brazalete y algunos hombres nuevos, pero la misma táctica, exacta barbarie e idéntica crueldad.