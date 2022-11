100 días de Petro

La tesis de que los 100 primeros días de un gobierno lo definen viene de Franklin Roosevelt, que pasó 76 leyes en ese periodo, revolucionando el modelo económico y la manera de gobernar.

La figura sigue siendo un buen termómetro del vigor y la capacidad de los gobiernos. El último presidente colombiano en arrasar legislativamente con el “revolcón” fue César Gaviria, quien reconoce que con las realidades políticas actuales esa proeza no sería posible hoy.

Además del éxito legislativo, hay otros dos elementos que se deben medir en los tres primeros meses: el control sobre la agenda pública y el apoyo popular. En los tres aspectos le fue bien a Gustavo Petro.

La aprobación de la reforma tributaria y la ley de “paz total” son éxitos legislativos considerables. Los gobiernos lograban pasar tributarias pero no atacaban los problemas esenciales: que después de impuestos no descendía la desigualdad y que el recaudo tributario era muy inferior al de países comparables en relación con el PIB. La gran duda con Petro era si sería capaz de ser realmente reformista, a la manera socialdemócrata europea, diferenciándose de las izquierdas populistas latinoamericanas, negociando cambios dentro de un sistema político que le había sido tan adverso por décadas. Aun con mayorías en el Congreso, presidentes de corte populista como Trump y Álvaro Uribe fueron efectivos en cambiar la cultura política de sus países pero no las instituciones, por lo que sus sucesores deshicieron sus logros fácilmente. El acuerdo con los ganaderos para la compra de tierras equivale a otro éxito grande porque eliminó la resistencia histórica a una reforma agraria.

El control de Petro sobre la agenda pública ha sido total. Logró mantener en este periodo el monopolio sobre la iniciativa política que desplegó en la larga campaña presidencial. Aunque esa es también la debilidad de Petro, porque algunas iniciativas solo existen en la mente del presidente y falta llevarlas al detalle por parte del Gobierno. Pero su mayor logro ha sido que la oposición y los medios de comunicación adversos no han encontrado ni temas ni tácticas efectivas para contrarrestar al Gobierno. Enfocarse en la falta de detalles de las propuestas, en las ministras “duras”, en atribuirle a Petro la responsabilidad de la situación económica no ha funcionado en las encuestas.

Con 49,6 % de aprobación en la encuesta Invamer y 61 % en la del Centro Nacional de Consultoría, Petro está por encima de todos los demás políticos del país, arriba de la cifra de optimismo, y supera por mucho el apoyo que tenía su antecesor a los 100 días. En cambio sus opositores —como Federico Gutiérrez, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal— aparecen en Invamer con desfavorables muy altos y favorables bajos o muy bajos. El hecho de que la favorabilidad de algunos ministros sea baja no tiene importancia política en un país hiperpresidencialista en que los ministros tienden a ser desconocidos.

Que le haya ido bien a Petro en el arranque no asegura que seguirá así. Tiene un escenario económico mundial muy difícil. Pero apostar a que será Boric y no AMLO, en términos de éxito político, no es prudente para sus opositores. Como no lo fue desahuciar a Biden antes de tiempo en las últimas elecciones.