La obsesión por “atajar a Petro” ha llevado a quienes la sufren a cometer muchos errores, empezando por los que le facilitaron la llegada al poder. En lugar de aprender del error después del triunfo de Petro están repitiéndolo, intentando bloquearlo y los más obsesionados hasta buscando juzgarlo para sacarlo del poder.

Para supuestamente “atajar a Petro”, primero decidieron no decir su nombre ni reunirse con él después de que obtuvo ocho millones de votos en 2018. Cuando empezaron las marchas estudiantiles en las calles, adoptaron una política de no ceder para “no darle alas a Petro”, en lugar de conjurar el descontento social en su génesis. Se permitió que creciera la percepción de que el Gobierno Duque no iba a competir por los apoyos de Petro ni a hacer reformas necesarias, como la pensional que tanto los técnicos como tres de cada cuatro colombianos sin pensión consideraban inaplazable. A pesar del temor a Petro, le dejaron las reformas para que las ofreciera en campaña e intentara hacerlas desde el Gobierno.

En la pandemia retrasaron el grueso de los subsidios a los más pobres para elecciones, sin éxito. Con la justificación de mantener el grado de inversión, presentaron una reforma tributaria para poner impuestos a los alimentos y a la gasolina, generando un estallido social que obviamente favorecía políticamente a Gustavo Petro. Era contraevidente la austeridad de Carrasquilla cuando el resto del mundo gastaba a manos llenas para evitar un estallido social, como recomendaba el Fondo Monetario y hacían Trump y Merkel.

No contentos, echaron gasolina al estallido social con excesos policiales y teorías de conspiración (que Maduro y Rusia financiaban a los manifestantes), graduando a los jóvenes de enemigos del sistema, cuando una mayoría solo pedía cambios sociales. Esos jóvenes elegirían a Petro meses más tarde.

Para “atajar a Petro” escogieron un candidato continuista cuando las encuestas revelaban que el 70 % de los ciudadanos pedían cambio, en lugar de apostarle a uno del centro político que pudiera competir por esos votantes. Derrotado Federico Gutiérrez, acudieron a Rodolfo Hernández para “atajar a Petro”, otra vez equivocadamente.

Con Petro en el poder, están tratando de frenar sus reformas pidiendo que las retire, evitando que se discutan en el Congreso, donde se han discutido las de todos los gobiernos, a pesar de que el equilibrio político evidente podría garantizar que, por ejemplo, se mantengan las EPS o se rebaje el umbral de cotización a Colpensiones a dos salarios mínimos.

El candidato presidencial de todos los partidos que se oponen a Petro y que apoyó el establecimiento ahora busca enjuiciarlo para sacarlo del poder y encarcelarlo, contando con que continúe la trama del escándalo Benedetti.

Consideran que Petro se dejaría “atajar” porque hasta ahora solamente se ha quejado, quedándose en el discurso, sin reconocer que no ha tomado medidas extremas ni su prudencia en temas como el macroeconómico.

No se dan cuenta de que es tarde para pretender “atajar a Petro”; que eso no solo puede llevar a caminos de inestabilidad como Perú y Ecuador, sino que impediría enfrentar retos grandes y urgentes en materia de seguridad y crecimiento económico; que apostando todo pueden volver a fracasar en “atajar a Petro”; que toca negociar con Petro.