No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La operación avispa contra Petro

Alvaro Forero Tascón
Alvaro Forero Tascón
08 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

La explosión desmesurada de candidatos para las elecciones presidenciales parece más un síntoma de caos que de salud del sistema político colombiano.

El exceso de candidaturas no enriquece la democracia porque le dificulta a los electores el proceso de selección. En lugar de ilustrar, hace difícil entender lo que representan tantos candidatos y titánico saber qué ofrecen. Es caldo de cultivo para que se destaquen los más altisonantes y extremistas, en detrimento de la experiencia, la sensatez y la probidad; estimula un ambiente de todo vale y, sobre todo, de simplismo, agresiones y pasiones.

La tentación sería intentar explicarlo...

Alvaro Forero Tascón

Por Alvaro Forero Tascón

Conoce más

Temas recomendados:

Gustavo Petro

Oposición

Gobierno Petro

Elecciones 2026

PremiumEE

 

Chirri(rv2v4)Hace 22 minutos
Vea pues: como se puede deducir, con lo que dice este señor Forero de tanto candidato en pre, no hay silla presidencial para tanta gente, porque el que ha de ganar, tiene que ganarse la voluntad del constituyente primario que anda más limpio de dineros que el mismo satanás al desnudo. y ese pueblo unido ya eligio sucesor de Petro. Se llama Ivan Cepeda Castro, para que lo vayan sabiendo y no se desgasten con más na, y de compañía, para más vainas, va la doctora Carolina Corcho, mujer valiente y..
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar