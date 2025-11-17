Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La venganza: motor electoral

Alvaro Forero Tascón
Alvaro Forero Tascón
17 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.

Los videos más impactantes de las políticas populistas tienen un elemento común: venganza. Bombardeos de lanchas de narcotraficantes, redadas de policías encapuchados contra inmigrantes aterrorizados, motosierras blandeadas contra burócratas y “comunistas h.p.”, encarcelados arrodillados en filas como animales, bombardeos a palestinos en Gaza.

Son alardes de uso de violencia, fuerza desproporcionada, desprecio de los derechos humanos, de humillaciones que hasta hace poco habrían generado indignación. Exhiben el cumplimiento de amenazas de venganza hechas a electorados resentidos contra grupos sociales que culpan por sus desgracias....

Alvaro Forero Tascón

Por Alvaro Forero Tascón

Conoce más

Temas recomendados:

Populismo

Donald Trump

Estados Unidos

Política

Violencia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.