La venganza: motor electoral

Los videos más impactantes de las políticas populistas tienen un elemento común: venganza. Bombardeos de lanchas de narcotraficantes, redadas de policías encapuchados contra inmigrantes aterrorizados, motosierras blandeadas contra burócratas y “comunistas h.p.”, encarcelados arrodillados en filas como animales, bombardeos a palestinos en Gaza.

Son alardes de uso de violencia, fuerza desproporcionada, desprecio de los derechos humanos, de humillaciones que hasta hace poco habrían generado indignación. Exhiben el cumplimiento de amenazas de venganza hechas a electorados resentidos contra grupos sociales que culpan por sus desgracias....