Petro se enfoca en el qué y la oposición en el cómo

Un amigo me preguntó cómo era posible que en la última encuesta Guarumo-EcoAnalítica el desempeño y la gestión del presidente Petro tuvieran una calificación positiva de casi el 40 %: bueno, 30,3 %; excelente, 8,4 %; malo, 23,7 %; pésimo, 26,6 %, y no sabe, no responde, 11 %, con un margen de error del 2,2 %.

No le cabía en la cabeza que “un gobernante tan desastroso” tuviera una evaluación tan alta. Me decía que nadie con quien hablaba tenía una opinión favorable de Petro. Le contesté con tres preguntas: la primera, que si varios meses antes de las elecciones presidenciales de 2022 alguna de las personas con que hablaba...