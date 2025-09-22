Presidentes que no unen sino que dividen

“Como Trump, Petro concluyó que si no se radicalizaba perdería las próximas elecciones”: Álvaro Forero Foto: Paula Saavedra Morales

El presidente “ha dejado claro desde hace tiempo que unificar no es la misión de su presidencia. En una era de profunda polarización en la sociedad, raramente habla de sanar. No suscribe la noción tradicional de ser el presidente para toda la gente. Ve al país dividido entre dos campos políticos e ideológicos: uno que lo apoya y otro que no. Gobierna de acuerdo con eso”.

“Ari Fleischer dice que cree que el barco ha zarpado, al menos por ahora, de una era en que los políticos podían sanar una nación con sus palabras. Que el presidente actual ha sido víctima de tanto odio que nadie le daría crédito por una respuesta calmada. La hostilidad en contra del presidente es tan profunda que no hay sílaba, palabra, frase o párrafo que pudiera decir, que los apacigue”.

“Prefiere una pelea, necesita un enemigo. Con la oposición fracturada y sin líder, se está posicionando como su azote que sostiene se ha vuelto muy radical. No ha tenido una mayoría en las encuestas y solo atiende a su base de apoyo. Si cuido la base todo lo demás se cuida”, dice.

Este texto apareció en la primera página digital del New York Times, escrito por el periodista Peter Baker, que ha cubierto a seis presidentes. No se refiere a Gustavo Petro sino a Donald Trump, pero aplica en mucho al presidente colombiano, no por la simplificación de que “son igualitos” –no podrían ser más diferentes en su ideología, programas, historia, concepción del mundo, personalidad– sino porque ambos países comparten un fenómeno muy agudo de polarización populista.

Ambos presidentes comparten otro rasgo decisivo: haberse radicalizado. Trump en su segunda presidencia y Petro en la segunda mitad de su presidencia. Trump concluyó que perdió la reelección porque en su primera administración no cumplió las promesas electorales por la obstrucción de la oposición en el Congreso y la deslealtad de funcionarios dedicados más a atajarlo que a lograr sus objetivos. Por eso en el segundo gobierno ha buscado saltarse al Congreso gobernando por decreto y ampliando los poderes ejecutivos, impuso funcionarios leales por encima de su calificación y dividió el mundo entre quienes lo acatan y quienes no, para imponerse usando la fuerza y el poder económico sobre opositores, países y empresas.

Como Trump, Petro concluyó que si no se radicalizaba perdería las próximas elecciones, en las que aspira que la izquierda –así sea en coalición con sectores moderados– se consolide como una fuerza permanente y no sea un intento fracasado. Por ahora no ha sacado internamente el garrote como Trump, porque no tiene los poderes de éste y sostiene que es un demócrata, y se ha limitado a agravar la retórica y a enfilar las acciones de gobierno hacia un objetivo electoral.

La semejanza no es de personalidades sino de sistemas políticos fanatizados por la polarización que conviene a los populistas. Faltan las elecciones colombianas, pero queda la pregunta de si los establecimientos políticos estadounidense y colombiano habrían morigerado los efectos políticos antisistema que representan Trump y Petro si hubieran negociado sus programas en el Congreso y no los hubieran desafiado y despreciado tanto. Ya habían perdido el poder por su ceguera.