Reunión Trump - Petro

Alvaro Forero Tascón
26 de enero de 2026 - 05:05 a. m.
“Muy seguramente Trump exigirá a Petro un plazo para contener dentro de sus fronteras la producción de cocaína”: Álvaro Forero Tascón
Foto: Archivo Particular

La reunión del 3 de febrero en Washington no solo es importante para Gustavo Petro. También para Donald Trump, que viene de un traspiés en Davos, donde encontró una oposición cerrada de los europeos y tuvo que negociar un acuerdo muy distinto a apoderarse de Groenlandia.

Petro es uno de los pocos presidentes que lo desafía abiertamente y, en el modelo hobbesiano de Trump, permitirlo destruye la esencia del Leviatán. Trump hace la reunión para exhibir la autoridad absoluta en el hemisferio que el Leviatán consigue mediante el miedo a su venganza. El plan de la reunión seguro contiene un plan B, en caso de que Petro vuelva a...

