““A Trump realmente le importa un carajo la clase trabajadora” dice David Brooks”: Álvaro Forero Tascón Foto: EFE - @Scavino47

Mi columnista estadounidense favorito es David Brooks, del New York Times, conservador pero no dogmático sino profundo, humanista y culto.

Escribió hace poco una columna titulada “¿Podemos por favor dejar de llamar esta gente populista?” en que dice que “Trump no es populista, hace campaña como populista, pero una vez tiene poder, es el traicionero del populismo”. Sostiene que Trump no representa realmente a los sectores trabajadores que votan por él, sino a la élite blanca conservadora, y que en Estados Unidos no hay una...