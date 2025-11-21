Dr. Censura

Foto: Captura de pantalla

Según la Sociedad Interamericana de Prensa, El Salvador permanece en la categoría de países con alta restricción en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa. Las “amenazas, intimidaciones, descalificaciones y presiones” de Nayib Bukele al periodismo independiente coartan el control del poder y el derecho a la información. El exilio de Óscar y Carlos Martínez, investigadores de El Faro, es una evidencia fehaciente del imperio de la censura.

Los populismos han sofisticado el silenciamiento. Las redes sociales −las bodegas “de nadie”− y el acoso judicial son dos de las lápidas predilectas de los populistas para...