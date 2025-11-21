Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Dr. Censura

Ana Cristina Restrepo Jiménez
Ana Cristina Restrepo Jiménez
21 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
Dr. Censura
Foto: Captura de pantalla

Según la Sociedad Interamericana de Prensa, El Salvador permanece en la categoría de países con alta restricción en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa. Las “amenazas, intimidaciones, descalificaciones y presiones” de Nayib Bukele al periodismo independiente coartan el control del poder y el derecho a la información. El exilio de Óscar y Carlos Martínez, investigadores de El Faro, es una evidencia fehaciente del imperio de la censura.

Los populismos han sofisticado el silenciamiento. Las redes sociales −las bodegas “de nadie”− y el acoso judicial son dos de las lápidas predilectas de los populistas para...

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Por Ana Cristina Restrepo Jiménez

Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Nayib Bukele

Libertad de expresión

Censura

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.