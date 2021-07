El profeta

“Seguiré defendiendo a mi gente de El Aro, de La Granja, a mi pueblo, ya denuncié ante los gobernantes. No quieren escuchar mi llamado, pero lo seguiré haciendo hasta que me maten […] el gobernador, las autoridades están avisadas del sufrimiento de mi gente, las violaciones, los asesinatos a sangre fría, y no se conmueven porque están en connivencia con los malvados paramilitares […] situaciones como la que estamos viviendo de masacres horripilantes no nos permiten guardar esa prudencia que muchos me piden y que el dolor en el alma no me lo permite y me quita el miedo a la muerte”: extractos de conversaciones entre Jesús María Valle y su hermano Darío. El abogado, nacido en La Granja, Ituango (1943), fue asesinado por sicarios de La Terraza en Medellín (1998).

La voz “ituango”, de raíces indígenas, significa “río de chicha”. ¿Por qué dicen que a este municipio del norte antioqueño “lo mata su posición geoestratégica”?

Sumergido en el nudo de Paramillo, está conformado por 101 veredas distribuidas en tres corregimientos (La Granja, Santa Rita, El Aro) y una cabecera municipal. Sus parajes trazan la ruta al golfo de Urabá.

Desde 2016, con la concentración de excombatientes de las Farc en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia crecieron al punto de dominar el corredor natural que conecta a Tarazá con Peque: tropas y drogas transitan por 26 veredas. A su paso, asesinan, extorsionan y señalan de “colaboradores” a los campesinos del cañón del Bajo Inglés. Al ritmo de los “gaitanistas”, se nutre el Frente 18 de las disidencias, Cacique Coyará.

En enero de 2020, el asesinato de César Darío Herrera, firmante del Acuerdo de Paz, originó un éxodo: 62 exguerrilleros huyeron con sus familias del antiguo ETCR. Alrededor de 30 permanecieron allí.

El Gobierno insistió en que no existe un exterminio sistemático.

Tres semanas después, el Frente 18 desalojó las montañas: 863 personas (312 familias), 120 reincorporados. Las instituciones despreciaron la alerta temprana 004-2020 de la Defensoría.

Ituango fue escenario de un caso inédito: un desplazamiento forzado (hacia Mutatá) con acompañamiento institucional, la aceptación implícita del Gobierno de su incapacidad para contener a los criminales y proteger a los firmantes.

El Ejército clamó haber abatido a alias Patojo, el Indio, Jader. Ahora buscan a Camilo, subordinado de Ramiro, cabecilla del Frente 18… como si el Clan del Golfo y los Caparros fueran invitados de piedra a esta bacanal de sangre.

Al cierre de esta columna, son 4.041 vidas despojadas. Solo de Santa Lucía se han desplazado 118 familias. La Mesa Departamental de Reincorporación informa que tres corresponden a reincorporados.

Según el Defensor del Pueblo, “12 derrumbes” invernales impiden la presencia institucional… ¡El derrumbe es otro!

Un día antes de su asesinato, Valle declaró ante Fiscalía pues fue denunciado por “calumniar” a militares. Sin pausa, alertó al gobernador Álvaro Uribe; a su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, y a la Fuerza Pública, “para que actuaran en defensa de los pueblos masacrados y no fueran complacientes con quienes estaban realizando tales atrocidades”.

Iván Duque recoge la cosecha de una siembra cultivada durante décadas. Quién sabe quiénes aplauden su “legado”: Joe Biden no lo hará.

Fuentes: testimonios directos, El Espectador, Verdadabierta.com, documentos públicos.