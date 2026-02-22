El Rey Andrés (Pastrana) | Capítulo 2: «Mala conducta»

Foto: . Mheo

«Nadie está por encima de la ley», declaró el exfiscal y actual primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Horas después, «the Law» llegó a una hacienda en Norfolk y capturó a Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe y hermano del rey Carlos III.

A pesar de haber padecido once horas de su cumpleaños bajo arresto, el exduque de York es afortunado: hace un par de siglos, su prerrogativa real sobre un plebeyo habría sido el paso por su nuca de una hoja recién afilada, y el pulso de un espadachín certero.

Las autoridades británicas no requieren al expríncipe por nada relacionado con violencia sexual. Los archivos desclasificados arrojan que durante su servicio público como Enviado Comercial del Reino Unido (2001-2011), el expríncipe compartió con Jeffrey Epstein documentos gubernamentales y comerciales sensibles.

Está libre, pero investigado por «Mala conducta en cargo público». ¿Qué se deberá probar para condenarlo? 1) Que siendo un servidor oficial actuó como tal, 2) Que descuidó deliberadamente sus funciones, 3) Que abusó de la «confianza pública»; si tales conductas son comprobadas, será necesario demostrar que incurrió en ellas sin justificación razonable.

Mountbatten-Windsor, quien «representaba al pueblo británico», enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. The Times explica que la clave es la «confianza pública»: valerse de su cargo para beneficiar intereses ajenos.

De sus altezas pasemos a las bajezas.

Es atronador el silencio del Rey Andrés Pastrana ante los archivos Epstein, sus fotografías disfrazado de piloto, o las declaraciones que Ghislaine Maxwell rindió ante el fiscal Todd Blanche (revelaciones de Daniel Coronell). A la pregunta «¿Cuáles eran los propósitos de viajar a Colombia y luego a Cuba?», la proxeneta franco-británica respondió «Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y volé un Black Hawk en Colombia».

Maxwell mencionó que vino a Colombia entre 2002 y 2003.

En Privilegiado: auge y caída de la Casa de York (Harper-Collins, 2025), Andrew Lownie revela que Maxwell compartía historias «sobre volar un helicóptero Black Hawk en Colombia y disparar un cohete contra un campamento terrorista».

Algunos correos confirman detalles de la aventura aérea.

Los Black Hawk son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), del Ministerio de Defensa. Nuestros impuestos pagan las aeronaves, su mantenimiento, el combustible, para misiones de combate o humanitarias. Y, por lo visto, algunas misiones especiales.

Sobre la fecha exacta de la foto en cuestión y su objetivo, el expresidente Andrés Pastrana me respondió: «La foto que menciona es siendo yo Presidente. Dentro de la estrategia del Plan Colombia invitamos muchos inversionistas, políticos y empresarios a visitar nuestro país. Fue en Tolemaida junio o julio 2002 al final del gobierno».

La biblioteca Epstein del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no arroja una sola mención al Plan Colombia (las capturas de pantalla muestran la búsqueda con escritura correcta, con el error usual “Columbia” y otras posibles variaciones). ¿Una convocatoria para inversionistas sin una invitación formal?

En ese periodo de transición entre los gobiernos Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) hubo dos ministros de Defensa: Gustavo Bell (29/05/2001–07/08/2002) y Marta Lucía Ramírez (07/08/2002–10/11/2003).

La prudente nobleza colombiana no asume ni exige responsabilidades: Si fue parte del «Plan Colombia», ¿por qué no se explica con transparencia? ¿Existen registros oficiales del vuelo de ese Black Hawk? ¿El Ministerio de Defensa conocía dicha «estrategia»? ¿Qué entidad, Contraloría, Procuraduría, veló por la «confianza pública»? (En el Ministerio de Defensa radiqué un derecho de petición al respecto).

Con la información conocida: ¿Dónde está el Partido Conservador? ¿Y los exministros de Pastrana? ¿La Defensoría o el Ministerio de Defensa han revisado archivos tras la mención de «terrorists running around» en ese vuelo? (¡¿Qué reflexionará sobre esta caricatura un piloto real de la FAC?!).

En nuestra monarquía bananera, la única sanción para la «mala conducta» parecen ser las «nalgadas» que la piloto le advirtió por escrito al Rey Andrés.